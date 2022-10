Ce couple doit payer 12 000 € de hors-forfait après un voyage en Turquie

Un couple de l'Oise a eu une très mauvaise surprise en revenant de leur voyage de Turquie. En effet, Bouygues Telecom leur a adressé une facture plutôt salée pour leurs deux lignes : plus de 12 500 euros en raison de dépassement sur la consommation internet.

C'est le genre de surprise dont on se passerait bien en revenant de voyage. Le 3 août 2022, Virginie et Djamel, un couple de l'Oise à la tête d'une micro-entreprise de garde d'enfants en difficultés, reçoivent un coup de fil alarmant de la part de Bouygues Telecom.

“On a eu un appel pour nous prévenir d'un dépassement de forfait sur le téléphone de mon mari. Comme Djamel est sourd et muet, je lui ai dit que c'était pas possible. Il (ndlr : le chargé de comptes de Bouygues) a répondu que cela concernait des consommations internet. Je pensais qu'il allait m'annoncer 300 ou 500 euros, mais il m'a dit qu'il y en avait pour 8000 euros hors taxes”, raconte Virginie à nos confrères du Courrier Picard.

12 500 € de hors-forfait après un voyage en Turquie

Au total, la facture s'élève à 12 516 euros pour les deux lignes, qui leur coûtent habituellement 139,90 € par mois au cumulé. Paniqué, le couple se dispute pour essayer de comprendre l'origine d'un tel dépassement. “Je lui ai demandé s'il n'avait pas remis les données cellulaires, que nous avions désactivées à l'aéroport avant de partir. Il me certifie que non. Mais quand bien même, je ne comprends pas comment il est possible d'atteindre une telle somme sans que le forfait soit bloqué. Pourquoi n'avons-nous pas été appelés plus tôt avant qu'on atteigne des milliers d'euros ?”, s'interroge-t-elle.

Du côté de Bouygues Telecom, on assure qu'il n'y a aucune erreur sur la facture, les sommes affichées correspondant bien aux dépassements enregistrés. “La consommation de la ligne a atteint 6,5 Go en Turquie a donc largement excédé l'enveloppe souscrite” par le couple, qui bénéficiait de 5 Go à l'étranger.

Par ailleurs, l'opérateur affirme avoir prévenu à plusieurs reprises l'utilisateur à chaque franchissement de seuil de communications, de 50 Mo à 5 Go. Au total, 10 SMS d'alerte ont été envoyés par Bouygues. Pour le couple, le remboursement d'une telle somme met en danger la viabilité de leur micro-entreprise.

Le couple est déterminé à contester la facture

Le couple veut évidemment contester la somme exigée par l'opérateur, mais en guise de bonne foi, il a en déjà réglé une partie, à savoir 751 euros. L'idée étant surtout de pouvoir conserver leurs numéros, qui sont ceux de l'entreprise. Malgré ce geste, leurs lignes ont été restreintes. Ils réclament que Bouygues leur fournisse “une facture détaillée des consommations”. L'opérateur a assuré que leur demande avait été prise en charge par ses services.

Cette histoire rappelle la récente mésaventure d'un père de famille, qui devait payer 5400 € de hors-forfait pour avoir laissé ses enfants regarder des dessins animés en Andorre. Néanmoins et dans son cas, l'affaire s'était bien terminée puisque son opérateur avait décidé de suspendre sa facture.