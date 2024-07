Ce changement mineur du Play Store pourrait bientôt vous faire gagner beaucoup de temps

Google prévoit d'améliorer la visibilité des évaluations sur le Play Store. Une nouvelle fonctionnalité pourrait permettre de consulter les notes directement sur les fiches des applications et vous permettra d’économiser un temps précieux.

Le Google Play Store continue d'évoluer pour mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs. Récemment, il a introduit une fonctionnalité d‘intelligence artificielle pour résumer les descriptions d'applications et faciliter leur choix. De plus, Google a mis en place des badges pour identifier les applications officielles des gouvernements afin d'éviter les arnaques.

Dans cette dynamique, alors qu'actuellement, les utilisateurs doivent cliquer sur des puces et naviguer dans des menus pour consulter les évaluations par type d’appareil, Google envisage maintenant d'afficher ces dernières directement sur les fiches des applications. Selon une analyse de son code, cette nouvelle fonctionnalité permettrait de voir les notes des applis sans même avoir à cliquer dessus. Cela simplifierait grandement l'accès à ces informations en permettant aux utilisateurs de prendre des décisions plus rapidement.

L'évaluation par type d’appareil seront affichées directement sur la fiche des applications

Avec ce changement mineur, les utilisateurs n'auront donc plus besoin de cliquer pour voir les évaluations par type d'appareil, car elles seront affichées directement sur les fiches des applications. Ce changement va simplifier la navigation et rendre le processus de sélection des applis plus intuitif. Il vise à réduire les étapes nécessaires pour évaluer la qualité d'une application en rendant le processus plus direct et accessible. Ce changement pourrait également encourager les utilisateurs à explorer davantage d'applications, sachant qu'ils peuvent obtenir rapidement les informations essentielles sans effort supplémentaire.

En parallèle, Google travaille également sur d'autres fonctionnalités pour améliorer le Play Store. Une nouveauté en cours de développement permettrait l'ouverture automatique des applications immédiatement après leur installation. Baptisée App Auto Open, cette fonctionnalité a été découverte dans sa version 41.4.19. Elle vise à aider les utilisateurs à ne pas oublier les applications qu'ils viennent d'installer. De plus, le téléchargement simultané de deux applis a été introduit en avril, répondant ainsi à une demande de longue date des utilisateurs. Ces améliorations montrent que Google s'efforce de rendre l'utilisation du Play Store plus pratique et efficace pour tous.

Source : androidauthority