Ce célèbre bloqueur de pub ne fonctionnera plus sur Chrome, mais pas pour la raison à laquelle vous pensez

Un bloqueur de pub très utilisé ne fonctionnera bientôt plus sur le navigateur Chrome. Un avertissement s’affiche sur la page de l'extension pour prévenir les utilisateurs. Mais la raison de cette décision n'est pas celle que l'on imagine.



Les publicités sur Internet, il y a en a partout. Sites Web, vidéos, podcasts… Elles sont l'un des moyens les plus utilisés pour générer des revenus sans demander de l'argent aux internautes eux-même. Si aujourd'hui des efforts sont faits pour les rendre les moins gênantes possibles, beaucoup de personnes les trouvent trop envahissantes et font appel à des extensions de navigateur pour ne plus les voir. Ce n'est pas nouveau, mais depuis la fin de l'année 2023, Google est parti en guerre contre ces bloqueurs de pubs, surtout sur YouTube où la firme va jusqu'à empêcher le visionnage des contenus.

Il reste cependant des extensions qui parviennent à passer entre les mailles du filet, comme uBlock Origin (uBO pour les intimes). Cependant, on sait que cette extension très connue ne fonctionnera bientôt plus sur Chrome. Aujourd'hui, si vous vous rendez sur la page de uBO, vous verrez un avertissement en ce sens. Cela fait-il partie de la croisade de Google contre les bloqueurs de pubs ? Pas du tout. La raison est simplement technique : Chrome va mettre à jour la plateforme de gestion des extensions, passant de Manifest V2 à Manifest V3.

“uBO est une extension Manifest v2, d'où l'avertissement dans votre navigateur Google Chrome. Il n'existe pas de version Manifest v3 d'uBO, le navigateur suggérera donc des extensions alternatives en remplacement d'uBO“, explique Raymond Hill, développeur principal de uBlock Origin. Parmi les suggestions en question, on trouve uBlock Origin Lite (uBOL), Adblock Plus ou encore Ghostery, chacune fiable. Hill précise tout de même que si la version Lite d'uBO est compatible Manisfest V3, c'est au prix de la suppression de plusieurs fonctionnalités.

L'homme souligne ainsi que “uBO Manifest v2 ne sera pas automatiquement remplacé par uBOL Manifest v3. uBOL est trop différent de uBO pour qu'il remplace silencieusement uBO – vous devrez explicitement choisir quelle extension doit remplacer uBO en fonction de vos propres prérogatives“. Rassurez-vous : le développement de uBlock Origin ne s'arrête pas dans la mesure où d'autres navigateurs ont choisi de ne pas déprécier Manifest V2, du moins pour le moment.