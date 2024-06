Ce bug pénible de Windows 11 dure depuis des semaines et Microsoft commence à peine à s’y intéresser

Vous êtes peut-être victime d'un bug agaçant et récurrent sur Windows 11 depuis quelques semaines. Prenez votre mal en patience, il va encore falloir le supporter quelques temps.

Que Windows 11 présente parfois des bugs, c'est un fait qu'il vaut mieux accepter dès lors que l'on se procure un PC sous le système d'exploitation de Microsoft. Disons que si l'on s'y attend, on s'énerve moins quand on y confronté. D'autant que généralement, la firme de Redmond est plutôt réactive quand il s'agit de concevoir et déployer une mise à jour corrective. Ça n’empêche pas les soucis, mais au moins ils ne durent pas longtemps.

Il existe cependant des situations où l'entreprise laisse trainer des bugs en longueur. C'est ainsi qu'il a fallu attendre février 2024 pour que disparaisse un problème relevé en juin 2023. Même délai anormalement élevé pour ce bug qui rend carrément les ordinateurs inutilisable. Et vous l'avez compris : il y en a un nouveau. Celui-ci se manifeste par l'affichage récurrent d'une notification indiquant que vous avez changé de fuseau horaire alors que ce n'est pas le cas.

Microsoft reconnaît un bug très agaçant des semaines après son signalement

Sur le Hub de commentaires Windows, on peut lire plusieurs témoignages comme celui de cet utilisateur agacé. “Chaque jour, et plusieurs fois par jour, Windows envoie une notification demandant l'autorisation de modifier le fuseau horaire. C'est très irritant car le fuseau horaire n'a aucune raison de changer et n'a pas changé. Je suis en France, et le PC n'a pas changé d'emplacement. Le fuseau horaire est CET (CEST en été)“. Nous sommes nous-même victime de ce bug à la rédaction, et ce depuis le début du mois du juin comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous.

Si vous cliquez sur Accepter, la page Date et heure des Paramètres de Windows 11 s'ouvre, mais vous ne pouvez que constater que tout est normal. Au final, peu importe votre choix, la notification reviendra tôt ou tard. Elle s'affiche une ou plusieurs fois par jour dans la majorité des cas, parfois jusqu'à 2 fois par heure chez les plus malchanceux. Heureusement, Microsoft vient de reconnaître le bug et travaille à la création d'un correctif. Espérons que la firme ne mettra pas trop longtemps à le déployer.