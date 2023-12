Phishing : cette IA est capable de repérer les arnaques en ligne en quelques secondes

Bitdefender, société spécialisée dans la sécurité informatique et connue pour son antivirus, vient de lancer Scamio. Derrière ce nom se cache un chabot propulsé par l'IA et capable de repérer en quelques secondes les arnaques en ligne les plus courantes.

Depuis quelques années, le phishing s'est fait une place parmi les arnaques en ligne les plus répandues. Pour les néophytes, le phishing ou l'hameçonnage dans la langue de Molière consiste la plupart du temps entre de faux mails/SMS qui usurpent l'identité d'un service public (comme le site des amendes, le fameux Compte personnel de formation ou encore la vignette Crit'Air), d'une personne connue ou encore d'une entreprise.

L'idée avec le phishing est d'amener la cible à cliquer sur un lien vérolé et à voler des informations personnelles et bancaires, en prétextant notamment une erreur de paiement, la sélection à un jeu concours, etc. Les motifs sont nombreux. D'après un rapport publié par la FTC, l'agence fédérale américaine en charge du commerce, les pertes subies par les consommateurs en lien avec les fraudes en ligne ont atteint les 8,8 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 30% par rapport à 2021.

Rien que les arnaques via des messages texte ont rapporté 330 millions de dollars aux pirates et cette somme pourrait augmenter dans les années à venir avec l'essor de l'IA. En effet, les cyber-arnaqueurs n'hésitent pas à utiliser ChatGPT et consorts pour créer des contenus malveillants extrêmement difficiles à déceler.

Bitdefender lance une IA pour détecter les arnaques en ligne

Partant de ce constat, Bitdefender, société spécialisée en sécurité informatique, a décidé de retourner l'IA contre les pirates. En effet, la compagnie vient tout juste de présenter ce lundi 18 décembre 2023 Scamio. Derrière ce nom se cache un service gratuit de détection des arnaques en ligne. Ce chatbot, propulsé par l'IA, est capable d'analyser en quelques secondes les e-mails, les messages texte, les images, les liens individuels et même les QR Code pour y trouver d'éventuelles tentatives de fraude.

Pour ce faire, il suffit de déposer les contenus suspects dans Scamio, puis de les décrire sur “un ton conversationnel”. L'IA rend ensuite son verdict quelques secondes plus tard, accompagné de quelques recommandations (supprimer, bloquer le contact, etc.) et de conseils pour se protéger contre ce type d'escroqueries.

Comme le précise Bitdefender, Scamio est compatible avec tous les appareils et tous les systèmes d'exploitation. Par ailleurs, il est accessible gratuitement depuis un navigateur Web ou bien directement dans Facebook Messenger après avoir créé un compte. Précisons que son utilisation ne nécessite pas d'avoir téléchargé au préalable un produit de Bitdefender. “Les arnaques en ligne, autrefois faciles à déceler, sont devenues difficiles à détecter d'un simple coup d'oeil. Scamio rétablit l'équilibre en déterminant de manière fiable la probabilité de l'existence d'une activité malveillante sur la base du contenu et du contexte d'un message”, assure Ciprian Istrate, vice-président des opérations pour les consommateurs chez Bitdefender.