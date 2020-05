Forfait 30 Go à 3.99 € pendant 6 mois, la meilleure offre Cdiscount Mobile du moment

Cdiscount lance une nouvelle offre mobile Ă destination des nouveaux clients. Jusqu’au 20 mai 2020 inclus, le forfait Cdiscount Mobile 30 Go est Ă 3.99 € par mois pendant 6 mois. Sans engagement, son tarif mensuel passe au delĂ de la pĂ©riode promotionnelle Ă 12 €.

Voici un bon plan Ă saisir pour les personnes Ă la recherche d’un forfait mobile pas cher avec une enveloppe internet plutĂ´t confortable et ne dĂ©passant pas 5 euros par mois. C’est du cotĂ© de l’opĂ©rateur virtuel Cdiscount Mobile qui exploite les rĂ©seaux des opĂ©rateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom par le biais de NRJ Mobile qu’il faut se tourner pour profiter de cette nouvelle offre. Jusqu’au 20 mai 2020 inclus, il est possible de souscrire au forfait 30 Go Ă 3.99 € / mois.

Une offre sans engagement qui permet d’Ă©conomiser 48.06 € sur la pĂ©riode promotionnelle concernĂ©e. Au delĂ des 6 mois, sans action de votre part, le forfait est reconduit automatiquement au tarif en vigueur Ă savoir 12 € / mois. Les services inclus en France MĂ©tropolitaine sont les suivants : Appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine et une enveloppe de donnĂ©es mobile de 30 Go en 4G.

Depuis l’’Union EuropĂ©enne et dans les DOM, vous bĂ©nĂ©ficiez des appels, SMS, MMS comme en France MĂ©tropolitaine ainsi que d’une enveloppe Web de 3 Go en 4G en EU/DOM. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. La carte SIM est facturĂ©e 10 € lors du processus de souscription. Si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, sachez qu’il y en a d’autres, les voici :

