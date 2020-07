Envie de passer le permis de conduire à moindre prix ? Cdiscount s’est associé à une startup lyonnaise pour proposer 20 heures de conduite + un forfait pour le code à seulement 750 euros – une économie importante sur le prix moyen du permis de conduire qui coûte normalement entre 1155 euros et 1804 euros.

Cdiscount vous propose d’acheter votre formation au permis de conduire à petit prix. Depuis mardi 7 juillet 2020, le site de eCommerce vend une offre « permis de conduire et code » pour seulement 729 euros. L’offre comprend 20 heures de leçons et un forfait pour passer le code. Il est possible moyennant un supplément de 19 euros d’acheter un forfait permettant de repasser votre code dans un délai d’un an si vous échouez la première fois. Ce qui porte alors le total à moins de 750 euros.

Cdiscount casse le prix du permis de conduire avec une startup lyonnaise

Une belle économie lorsque l’on sait que le permis de conduire coûte en moyenne en France, en fonction des cas (besoin d’heures supplémentaires ou non), entre 1155 € et plus de 1800 € au total. Sans compter les mois d’attente pour passer l’épreuve. Pour en arriver à ce résultat, Cdiscount s’est associé à une startup lyonnaise, Lepermislibre. Cette auto-école en ligne agrée par l’Etat s’appuie sur un réseau de formateurs diplômés indépendants. Tout ce qui ne requiert pas de présence physique est effectué en ligne.

Ce qui est différent des auto-écoles classiques où les formateurs sont salariés et où il faut se rendre sur place. Lepermislibre officie dans la plupart des grandes villes et villes moyennes pour que vous puissiez facilement trouver une leçon de conduite près de chez vous. Le candidat passe ensuite ses épreuves en candidat libre ce qui permet de réduire encore davantage la note. La formation au permis de conduire exclut souvent des familles aux revenus modestes. Alors même que dans de nombreux emplois il s’agit d’un sésame indispensable

Ce qui avait valu au chef de l’Etat de faire de l’accessibilité de ce qui est maintenant une petite carte rose l’un des objectifs de son action gouvernementale. Il semble néanmoins que le commerce en ligne soit en train de le devancer… On peut d’ailleurs s‘attendre dans les prochaines années à ce que la dématérialisation des épreuves contribuera à faire encore baisser son coût.

