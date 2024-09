Apple et Canal+ pourraient bientôt franchir une nouvelle étape dans leur partenariat. Après l'intégration d'Apple TV+, c'est désormais Apple Music qui pourrait rejoindre l'offre du groupe dans les semaines à venir. Un sous-domaine récemment découvert laisse peu de place au doute.

Le partenariat entre Apple et Canal+ continue de s’élargir. Depuis avril 2023, Apple TV+ est déjà disponible dans la majorité des offres Canal+, permettant aux abonnés d’accéder à des séries comme Severance ou Ted Lasso. Initialement, les contenus d'Apple étaient accessibles uniquement via l'application MyCanal, dont l'ergonomie laissait à désirer. Mais depuis mai 2024, le groupe a simplifié l’accès à ce catalogue : il est désormais possible de regarder directement les programmes via l'application Apple TV. Cette évolution a déjà conquis de nombreux utilisateurs, et l’intégration d’Apple Music pourrait bien être la prochaine étape dans cette collaboration.

Le signal le plus révélateur de cette future intégration vient d'un sous-domaine spécifique, apple-music.canalplus.com, bloqué sur le site officiel de Canal+. Bien que ce dernier ne soit pas encore actif, il redirige déjà vers les offres du groupe audiovisuel français, ce qui renforce les spéculations autour d'une intégration prochaine. Cette découverte pourrait donc annoncer l’arrivée imminente d’Apple Music dans les abonnements.

L’intégration d’Apple Music dans l’offre Canal+ se précise

Cette intégration d'Apple Music, si elle se concrétise, offrirait aux abonnés de Canal+ l'accès à un catalogue de plus de 100 millions de titres, en plus des séries, films et documentaires déjà proposés. Ce partenariat stratégique pourrait représenter une valeur ajoutée considérable en renforçant l’offre globale de Canal+ et séduisant les amateurs de musique sans coûts supplémentaires. Un avantage qui pourrait aussi encourager les abonnés à réduire leurs dépenses en combinant vidéo et musique sur une seule plateforme.

Ce partenariat durable entre Apple et Canal+, piloté par des figures de longue date comme Eddy Cue d’Apple et Maxime Saada de Canal+, pourrait également constituer un moyen pour Canal+ de se différencier face à ses concurrents. En offrant un service de streaming musical intégré à ses offres, la société pourrait attirer de nouveaux abonnés tout en consolidant sa position sur le marché du divertissement. Si l'intégration d'Apple Music devient une réalité, cela pourrait bien marquer une nouvelle étape dans l'évolution des offres combinées pour le plus grand bonheur des utilisateurs.