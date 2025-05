Canal+ : l’application Android fait peau neuve, voici en exclusivité les premières images et toutes les nouveautés à venir

Le groupe CANAL en France va prochainement déployer une nouvelle version de son application Canal+ sur le système Android. Grâce à un bêta test, nous avons eu l'occasion d'essayer les nouveautés de l'appli de streaming sur mobile.

Au cours du mois d'avril 2025, l'équipe Canal+ a invité ses abonnés à tester en avant-première une nouvelle version de son application CANAL sur Android, par le biais d'un formulaire mis à disposition par le site de l'Assistance Canal+. Plusieurs semaines après l'annonce du lancement du bêta test Android, nous avons eu la possibilité de découvrir la nouvelle interface et le nouveau player de l'application de streaming sur un smartphone doté du système d'exploitation mobile de Google.

Comme on peut le voir sur le visuel ci-après, la page d'accueil de l'application CANAL+ sur Android a eu droit à des modifications au niveau des pictogrammes situés en bas de l'écran. Désormais, en plus des pictos, les termes “Accueil”, “Recherche”, “En direct”, “Chaînes & Apps” et “En plus” sont visibles.

La nouvelle version Android de l'application Canal+ arrive prochainement, quelles sont les fonctionnalités à venir ?

Dans la partie “En direct” liée aux programmes diffusés en Live, l'équipe Canal a procédé à l'ajout de diverses améliorations telles que le zap plus rapide entre les chaines ou le contrôle plus fluide du direct.

Concernant l'expérience utilisateur, des fonctionnalités ont été mises en place, à savoir :

ZOOM : zoom de l’écran par un pincement (ou “pinch”) des deux doigts

Contrôle du flux (-10/+10) : double tap sur les côtés de l’écran pour avancer ou reculer le programme de 10 secondes

Contrôle du flux : utilisation du long press pour activer un contrôle de la timeline et du seek

Pull to PiP : mise en “picture in picture” du flux lors du slide

En plus de ces fonctionnalités, nous avons également remarqué l'apparition d'un résumé (ou synopsis) associé au programme visionné et une icône pour orienter l'écran du mobile.

À titre d'information, cette version de l'application de Canal+ sur Android nécessite d'avoir un smartphone et/ou une tablette qui tourne sous Android 9 (ou modèle supérieur). D'autres évolutions de l'appli seront sûrement intégrées au cours du bêta test et surtout avant le déploiement officiel de la nouvelle version de l'app. Nous ne manquerons pas alors de mettre à jour l'article.