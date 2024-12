Le site de l’Assistance Canal+ va fermer, quelles sont les alternatives ?

Le site de l'Assistance Canal+ va bénéficier d'une refonte, mais qui nécessite la mise hors-ligne de la plateforme pendant plusieurs jours. Si vous avez un problème durant cette période, il existe plusieurs manières de contacter Canal+.

Le site de l'Assistance Canal+, qui réunit la communauté d'entraide des abonnés Canal+, va fermer “pendant quelques jours” à partir du 27 décembre 2024, nous apprend le groupe audiovisuel français. Aucune date exacte de retour n'est communiquée, mais celle-ci devrait être opérée lors des premiers jours de 2025.

Cette fermeture temporaire va permettre à Canal+ de remettre au goût du jour sa plateforme, une promesse de longue date qui va enfin se concrétiser. “Le site de l'Assistance Canal+ va faire peau neuve et évoluer pour vous proposer une toute nouvelle expérience”, explique un message d'avertissement, qui ne précise pas quelles nouveautés et changements sont au programme.

Comment obtenir de l'assistance avec Canal+ sans le forum d'entraide ?

Canal+ fait savoir que les anciens sujets vont disparaître avec la mise en ligne de la nouvelle version. Un nettoyage de printemps avant l'heure qui va impliquer la suppression d'archives pourtant encore utiles dans certaines situations. “A ce titre, nous vous invitons donc à sauvegarder/copier les sujets que vous souhaitez conserver”, conseille Canal+.

En cas de problème lors des jours pendant lesquels l'Assistance Canal+ est hors-ligne, il sera possible de contacter des agents de support pour recevoir de l'aide via le compte X (Twitter) @InfoAbonneCanal, est-il précisé. Si vous n'en avez pas, il faudra donc créer un compte sur le réseau social polémique d'Elon Musk, ce que tous les utilisateurs n'auront peut-être pas envie de faire. Autrement, il faudra prendre son mal en patience et attendre le retour du site de l'Assistance Canal+.

Une autre solution est de passer par le Service Clients, disponible dans la rubrique Contact de votre Espace Client. Mais celui-ci ne fournit pas d'aide en cas de souci technique. Il n'est utile que pour des questions relatives à son abonnement, pour un prélèvement suspect ou une modification de son offre, par exemple.

Dans les commentaires, certains clients espèrent le renommage de l'Assistance Canal+, pour mieux refléter qu'il s'agit d'une communauté d'entraide entre utilisateurs, et pas d'un support officiel fourni par Canal+.