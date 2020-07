Call of Duty Cold War fuite… sur des paquets de Doritos

Call of Duty Black OPS Cold War serait le prochain volet de la célèbre saga. Le jeu, encore non annoncé officiellement, s’est déjà fait connaître grâce à quelques petites fuites. Aujourd’hui, c’est la marque de chips Doritos qui en dévoile un peu plus.

Quand le nouveau Call of Duty sera-t-il annoncé ? Alors qu’Activision a pour habitude de dévoiler le volet annuel de sa franchise aux alentours de mai, cette édition 2020 se fait attendre. Il y a bien eu quelques fuites par-ci par-là, mais rien de réellement concret.

Aujourd’hui, une nouvelle fuite nous provient de… Doritos. La célèbre marque de chips américaine vend en effet la mèche sur de futurs paquets promotionnels prévus pour la fin de l’année. On peut y voir, directement sur l’emballage, un encart avec la mention « Call of Duty Black OPS Cold War ». Cet encart nous propose, contre un code, de doubler l’XP obtenu en jeu sur une période d’un an.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 26, 2020

Plus encore, puisqu’il est indiqué que la promotion débute à la date du 5 octobre 2020. Une date cohérente, étant donné que les Call of Duty sortent toujours en octobre ou en novembre. A noter que pour le jeu Modern Warfare, sorti en 2019, Doritos avait proposé la même opération.

Caloffe Douty 2020 se fait attendre

Call of Duty Cold War se fait attendre, mais Activision ne devrait plus trop tarder à l’annoncer. Le jeu a en effet déjà fuité plusieurs fois, notamment sur la boutique en ligne de Microsoft où il est apparu sous le nom « The Red Door ». Comme son nom l’indique, Black OPS Cold War serait inclus dans la série des Black OPS et serait donc développé par Treyarch. Reste maintenant à savoir si après un Black OPS IIII décevant, le développeur va rebooter la franchise (comme Modern Warfare) ou continuer sur une histoire commencée en 2010.

Activision ne semble pas pressé de passer à la suite pour Caloffe. Et pour cause, puisque Modern Warfare cartonne ! Le mode Battle Royale gratuit du jeu réunit en effet plus de 60 millions de joueurs et on comprend que l’éditeur ne souhaite pas casser cette dynamique. Toutefois, il va bien falloir se résigner à annoncer Cold War un jour ou l’autre, surtout que la sortir serait prévue dans trois mois.