Call of Duty : The Red Door pourrait être le prochain volet de la franchise

Call of Duty 2020 n’est toujours pas annoncé, alors qu’il devrait logiquement sortir à la fin de l’année. Il pourrait aujourd’hui avoir pointé le bout de son nez sur le Microsoft Store sous le nom de The Red Door. Ce ne serait pas la première fuite concernant le prochain CoD, qui prendrait place pendant la guerre froide.

Call of Duty aura bien le droit à un épisode en 2020. Pourtant, il n’a toujours pas été annoncé par Activision, qui officialise en général ses jeux en mai ou juin. Le coronavirus est bien entendu passé par là, mais les fans commencent tout de même à trouver le temps long. Selon Eurogamer, le jeu a fuité cette nuit.

Un mystérieux jeu appelé The Red Door est apparu sur le Microsoft Store. Ce titre, qualifié comme un jeu de tir à a première personne, arbore un visuel et une description très cryptique. Publié par Activision, il est interdit au moins de 18 ans et n’est pas en vente. Il n’est disponible que contre un code fourni par l’éditeur. Il pèse 81,65 Go. Tout semble indiquer que ce soit un nouveau « Caloffe ».

A lire aussi – Call of Duty : jugé raciste, le signe « OK » a été retiré du jeu

Eurogamer croit ainsi savoir que c’est le prochain Call of Duty, Cold War dans son nom définitif. Si les indices pointent dans cette direction, le site indique tout de même le fait que The Red Door est déjà apparu, sur le PSN cette fois. S’il portait bien cette appellation, son nom de code était COD2020INTALPHA1, ce qui laisse peu de place aux doutes.

Retour à la guerre froide

Call of Duty Cold War pourrait revenir aux sources de la série Black Ops, dont le premier épisode se déroulait dans les années 60. Il y a deux ans, Treyarch avait relancé la marque avec un Black OPS IIII qui avait déçu par son absence de campagne solo et son multi-joueur un peu sage.

La franchise Call of Duty connaît actuellement un regain de succès grâce à son mode Warzone, un battle royale proposé gratuitement en marge de Modern Warfare. Le prochain épisode, qui arrivera forcément, surfera donc sur cette vague, mais devra également prendre soin à combler des joueurs dans son giron.

Il ne reste plus qu’à attendre une présentation officielle de ce nouveau Call of Duty. Elle pourrait intervenir très bientôt, pourquoi pas dans une présentation virtuelle tenue par Microsoft pour présenter les jeux Series X.

Source : Eurogamer