Call of Duty : le signe « OK », jugé raciste, a été retiré du jeu

Infinity Ward a discrètement retiré le geste “ok” de son jeu Call of Duty Modern Warfare. Considéré par beaucoup comme un geste de ralliement pour les suprémacistes blancs, il été supprimé du titre pour éviter toute polémique. Chose cocasse, puisque ce signe est à l’origine une blague de Reddit.

Certains joueurs de Call of Duty Modern Warfare et Warzone aimaient réaliser le geste « ok » avec leur doigt avant de tuer un adversaire pour se moquer de lui. Ce n’est plus possible aujourd’hui, puisque comme l’indique Eurogamer, cette emote n’est plus en jeu, remplacée par un poing dressé. Un changement discret pour un éditeur qui marche sur des œufs. Activision veut en effet éviter toute polémique dans une période où les violences policières et le racisme sont pointés du doigt. Il tente de rester le plus neutre possible, chose compliquée quand son jeu met en scène de la violence.

Epic Games a choisi de retirer les voitures de police de Fortnite, Activision s’en prend lui au signe ok. Geste utilisé depuis de longues années dans l’armée (qui est au centre du jeu, on le rappelle), il est depuis quelques années devenu le symbole des suprémacistes blancs, utilisé par ces derniers comme signe de ralliement. En effet, selon l’Anti-Defamation League (ADL), ce signe permet de symboliser un W et un P, initiales de « White Power ». A la lumière de cela, il est donc compréhensible qu’Activision dise adieu à ce geste de la main. Cependant, les choses sont bien plus compliquées que cela.

Une blague de Reddit

Le fait est que le signe « ok » n’est pas un signe raciste à l’origine, et qu’il l’est devenu par la force des choses à la suite d’une blague qui a mal tourné. Les utilisateurs de 4chan, qui aiment jouer avec les codes du web, ont organisé une vaste opération pour piéger les médias en 2017. Ils ont en effet mis en place un hoax bien ficelé, faisant croire que ce signe anodin était en réalité un geste de ralliement pour les suprématistes. A l’aide de faux comptes Twitter et de photos sorties de leur contexte (comme une de Mel Gibson faisant ce geste), ils ont réussi à faire croire que c’était en réalité un signe caché utilisé par des personnes racistes.

La mayonnaise a vite prise, puisque beaucoup ont par la suite dénoncé ce signe comme tel. Les suprématistes blancs l’ont ensuite repris comme symbole de ralliement et le mal était fait. Le serpent s’est mordu la queue et le signe OK a fini par devenir ce qu’il n’était pas.

Activision marche sur des œufs

Activision a du donc prendre une décision sur ce geste militaire présent dans le jeu depuis le début de l’année. La suppression a été choisie. Notons que l’éditeur l’avait déjà banni lors des tournois d’Overwatch. Un troll l’avait en effet utilisé lors d’une compétition, ce qui n’avait pas vraiment plu à l’organisateur.

Activision tente de rester le plus loin possible des polémiques en supprimant toute référence à la politique, que ce soit dans ses jeux ou encore dans ses événements. Mais parfois, la chose peut se retourner contre l’éditeur. On se souvient de Blizzchung, joueur de Hearthstone, qui avait été banni d’un tournoi à cause de son soutien affiché à la cause Hong-Kongaise. Activision Blizzard avait alors subi la colère des fans, qui voyaient là une manière pour l’éditeur de ne pas se fâcher avec la Chine.

Dans le même temps, Activision soutient ouvertement la cause Black Lives Matters, en incluant par exemple des messages de soutien dans le jeu ou en décalant des événements pour laisser la place aux manifestations. Ion Hazzikostas, le game director actuel de World of Warcraft, a encore cette semaine soutenu longuement la cause dans une conférence virtuelle présentant la prochaine extension du MMO : Shadowlands.

Blague ou pas, le signe ok est désormais catégorisé comme un symbole raciste qui n’a plus sa place dans Call of Duty.

Source : Eurogamer