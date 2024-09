Bridgestone se lance dans le pneu recyclé et bonne nouvelle, il ne s’agit pas d’un prototype

Après Goodyear et Continental, Bridgestone se lance à son tour sur le marché des pneumatiques “verts” composés de matériaux recyclés. Ce nouveau produit, baptisé Potenza Sport A, n'est pas un prototype. En effet, on le retrouvera bientôt chez certains constructeurs de voitures électriques, comme Audi.

Grâce aux travaux effectués sur les nouvelles motorisations thermiques (filtres à particules) et la démocratisation de la voiture électrique, les émissions de gaz à effet de serre de nos véhicules ont tendance à diminuer année après année. Néanmoins et comme l'a rappelé une étude de l'OCDE publiée en 2023, une autre source de pollution va bientôt la remplacer. Celle provoquée par l'usure des pneus et des freins.

Concrètement, la quantité de particules fines émises par les pneumatiques et les plaquettes de frein pourrait doubler d'ici 2035. Face à ce constat alarmant, de nombreux constructeurs de pneus ont décidé d'investir dans le développement de pneus plus écologiques, plus durables, et à même de répondre aux besoins des véhicules électriques (notamment en terme de consommation d'énergie).

En 2021, Continental a par exemple présenté le Conti Green Concept, un pneu composé en majeure partie de matériaux recyclés ou issus de sources renouvelables. L'idée étant de réduire drastiquement l'exploitation de produits issus du pétrole dans le processus de fabrication. En 2023, Goodyear est allé encore plus loin en dévoilant un pneu “vert” composé à 90 % de matériaux recyclables. Un produit prometteur, mais qui n'a pas encore trouvé la voie de la production de série.

Bridgestone dévoile son 1er pneu “vert”, et ce n'est pas un prototype !

Sur ce point que Bridgestone compte faire la différence. En effet, la marque nippone vient tout juste de présenter officiellement son tout premier pneu “vert”. Baptisé Potenza Sport A, il est composé à 55 % de matériaux recyclés et renouvelables. Dans le détail, cette gomme se compose notamment de caoutchouc naturel, de noir de carbone certifié conforme à l'utilisation circulaire des hydrocarbures, de fumées de silice de balles de riz, de lignine, d'oxyde de zinc et de noir de carbone de récupération (conformément à la politique End of Life Tyre).

Selon les dires de Bridgestone, le Potenza Sport A offre “des niveaux incomparables de sécurité et de maîtrise aux conducteurs, au point d'obtenir la classe A de l'étiquetage européenne pour l'adhérence sur sol mouillé”. Par ailleurs, cette gomme a également obtenu la classe A de l'étiquetage européen sur la résistance au roulement, ce qui fait donc de lui un candidat parfait pour les voitures électriques.

Et fait important, ce pneu n'est plus au de stade de concept ou de prototype. En effet, certains constructeurs ont d'ores et déjà décidé de l'utiliser pour équiper leurs véhicules électriques. C'est notamment le cas d'Audi, qui l'a choisi comme équipement de série sur sa dernière e-Tron GT. Un message fort envoyé aux autres constructeurs de VE, qui pourraient bien être tentés d'adopter la dernière création de Bridgestone.