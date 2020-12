Brexit : pas de frais d’itinérance pour les Français au Royaume-Uni

Alors que le Brexit est désormais officiel, les ressortissants français qui travaillent au Royaume-Uni s'inquiétaient de devoir payer des frais d'itinérance pour téléphoner depuis le territoire britannique. Bonne surprise, puisqu'il n'en sera rien finalement.

Comme vous le savez peut-être, le Royaume-Uni ne fera officiellement plus partie de l'Union européenne ce 1er janvier 2021. Ce mercredi 30 décembre d'ailleurs, les dirigeants de l'UE ont signé l'accord post-Brexit, un document de 1246 pages qui fixe les nouvelles relations commerciales entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne.

Et parmi les nombreuses interrogations que soulève le Brexit, les Français qui travaillent en Grande-Bretagne s'inquiètent de devoir payer des frais d'itinérance pour téléphoner. Pour l'heure, la politique tarifaire des opérateurs français n'est pas encore déterminée à 100%. Orange et Bouygues Telecom maintiennent le statu quo : leurs tarifs commerciaux restent les mêmes pour l'instant.

Free a fait savoir de son côté que le Royaume-Uni fait encore partie des pays sans surcoût, et ce malgré le Brexit. En d'autres termes, les abonnés pourront utiliser leur forfait sur le territoire britannique sans devoir payer de frais supplémentaires. Du côté de SFR et Red by SFR, la facturation des communications depuis la Grande-Bretagne ne changera pas non plus.

Aucun changement pour les résidents britanniques

Pour rappel, les citoyens de l'Union européenne sont dispensés de frais de roaming, à condition qu'ils téléphonent depuis un autre pays membre de l'UE. De fait, avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la question est fatalement revenue sur la table. Et qu'en sera-t-il des Britanniques qui vivent en France ou dans d'autres pays de l'UE ? Les opérateurs EE et Vodafone ont assuré qu'ils n'appliqueront pas de frais de roaming à leurs clients.

Ici encore, les résidents britanniques s'attendaient au pire, les précédents accords tarifaires dans les télécoms étant maintenant caducs avec le Brexit. Pour justement éviter des folies de la part des opérateurs, le gouvernement mené par Boris Johnson a fait en sorte d'imposer aux opérateurs plusieurs garde-fous. Ils doivent par exemple prévenir les clients des changements à venir et limiter les dépassements tarifaires à 45 livres maximum.

Source : Le Figaro