OPPO Band : le bracelet connecté est à son meilleur prix chez Amazon

Un bracelet connecté du constructeur OPPO fait l'objet d'une vente flash sur le site Amazon. Au cours d'une offre à durée indéterminée, l'OPPO Band bénéficie de 25% de réduction pour passer sous la barre des 30 euros.

L'OPPO Band est mis en avant par Amazon dans le cadre d'une vente flash organisée par le géant du commerce en ligne. Le bracelet connecté de la marque asiatique proposé en deux coloris au choix est vendu par le site e-commerce au prix de 29,99 euros au lieu de 39,99 euros ; soit une remise immédiate de 10 euros par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, la livraison de l'OPPO Band est gratuite à domicile et le produit est fourni avec deux bracelets Style et Sport.

Dévoilé au printemps 2020, l'OPPO Band dispose d'un écran AMOLED incurvé de 1,1 pouce avec une définition de 126 x 194 pixels et une résolution de 291 pixels par pouce. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.0, l'objet connecté embarque une batterie de 100 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée de 12 jours. L'appareil bénéficie d'un contrôle en temps réel du rythme cardiaque. Si une anomalie est détectée, le bracelet le signalera en déclenchant une vibration pour vous inviter à la prudence. Le capteur SpO2 mesure les variations du taux d'oxygène dans votre sang, vérifie la qualité de votre sommeil et prévient l'apnée. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre article lié au test de l'OPPO Band.