Oppo lance Band : un bracelet connecté façon Xiaomi Mi Band dès 25 €

Oppo a dévoilé son nouveau bracelet connecté : l’Oppo Band. Il s’agit d’un produit qui se décline en trois versions et qui signe l’arrivée du constructeur sur le marché des montres connectées. Un téléviseur Android pourrait être également présenté par Oppo très prochainement.

Oppo présente son premier bracelet connecté : l’Oppo Band. Dédié au fitness, il se décline en trois versions, qui adoptent toutes les mêmes caractéristiques. Le terminal est ainsi équipé d’un écran AMOLED de 1,1 pouces qui promet une très grande fidélité des couleurs affichées. Il est recouvert d’une protection résistante aux rayures qui lui donne un petit aspect bombé afin de mieux épouser la courbe du poignet.

Pas de grosse surprise concernant ce produit, qui reprend ce que nous avons l’habitude de voir sur ce segment. Il dispose ainsi d’un capteur cardiaque, d’une fonction monitoring du sommeil, d’un capteur de mouvements, d’un support NFC, du Bluetooth 5 et est résistante à l’eau. Oppo propose douze modes de tracking pour le sport, de la course à pied au vélo en passant par la nage afin de déterminer au mieux votre activité.

L’Oppo Band est doté d’une batterie de 100 mAh qui promet une recharge complète en une heure et demie et une autonomie de 14 jours. Elle fonctionne aussi bien avec Android et iOS, se connectant au smartphone via Bluetooth.

Trois modèles abordables

Le bracelet est proposé en trois versions. La version normale, tout d’abord, avec un écran et un bracelet plastique classique. Une version fashion est elle équipée d’un arceau métallique qui protège l’écran. Enfin, la dernière version, EVA, est une édition limitée reprenant les couleurs de la série Evangelion. Le bracelet standard coûte environ 25 euros, la version fashion 30 euros et la version EVA 37 euros. Les trois modèles ne sont disponibles qu’en Chine actuellement mais devraient arriver en Europe dans les prochaines semaines.

Comme le note XDA Developpers, Oppo a dévoilé un visuel où tous ses produits IoT sont présents. Parmi eux, un téléviseur encore non annoncé. Oppo préparerait-il un produit de ce type, comme l’a fait Xiaomi avant lui ? Très certainement.

Source : XDA Developpers