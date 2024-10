Bouygues Telecom booste ses débits fibre, mais prépare aussi une nouvelle hausse de prix

Bouygues Telecom revoit ses offres fibre en proposant des débits plus rapides, mais certains tarifs subissent également une hausse. Après plusieurs augmentations récentes, les utilisateurs devront encore débourser quelques euros supplémentaires pour bénéficier de ces améliorations.

En 2024, Bouygues Telecom a déjà pris plusieurs décisions marquantes, comme la suppression prochaine de ses offres prépayées, obligeant les utilisateurs à trouver d’autres solutions pour leurs lignes mobiles. Aujourd'hui, l’opérateur revoit ses offres fibre en augmentant les débits, mais cela s’accompagne aussi d'une nouvelle hausse de prix. En début d'année, la société avait déjà appliqué une augmentation des tarifs de ses abonnements internet allant de 1 à 4 euros sans amélioration notable des services. Et maintenant, les abonnés sont confrontés à une nouvelle hausse pour accéder à des débits plus performants.

Commençons par l’offre de base, la Bbox Fit. Celle-ci reste au même tarif, soit 19,99 €/mois la première année puis 32,99 €/mois ensuite. Cependant, le débit symétrique, c’est-à-dire identique en téléchargement et en envoi, passe de 400 Mbit/s à 600 Mbit/s. Si cette amélioration est notable, aucune option télévisuelle n’est incluse, et la box reste une version Wi-Fi 5. Bouygues Telecom avait déjà procédé à une augmentation de 2 € sur certaines de ses offres Bbox en avril 2024, justifiant cela par des besoins liés au maintien de la qualité et à l'évolution des usages.

La Bbox Must offre plus de vitesse mais coûte aussi plus cher

L'offre de milieu de gamme, la Bbox Must, bénéficie également d'une belle amélioration avec un débit de 2 Gbit/s en téléchargement, contre 1 Gbit/s auparavant. Le débit montant passe de 700 Mbit/s à 900 Mbit/s, permettant des transferts de fichiers plus rapides. Cependant, cette montée en gamme a un coût : après la première année, le prix passe de 39,99 €/mois à 41,99 €/mois, soit 2 € supplémentaires par mois, pour un total de 24 € en plus par an. Cette offre inclut néanmoins une box Wi-Fi 6 et un décodeur 4K.

Pour les utilisateurs les plus exigeants, la Bbox Ultym devient encore plus performante avec un débit impressionnant de 8 Gbit/s en téléchargement, soit quatre fois plus que l'ancienne offre. En envoi, on passe de 900 Mbit/s à 1 Gbit/s. Là encore, le tarif augmente de 2 €, pour atteindre 49,99 €/mois après la première année (42,99 €/mois la première année). Cette offre inclut toujours une box Wi-Fi 6E, des répéteurs sur demande, et un décodeur 4K HDR. Bouygues Telecom semble ainsi aligner ses offres sur celles de ses concurrents comme SFR et Free, qui ont déjà augmenté leurs débits tout en révisant leurs tarifs.