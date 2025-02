Bouygues Telecom a décidé d’offrir un an d’abonnement fibre à certains usagers, faites-vous partie de la liste ?

Bouygues Telecom propose régulièrement des offres de remboursement, mais celle-ci est plutôt unique en son genre. En effet, l'opérateur propose ni plus ni moins d'offrir un an d'abonnement à sa formule fibre Bbox must. On vous explique pourquoi et comment savoir si vous êtes éligibles.

Comme vous le savez, l'ADSL vient ses dernières années d'activité en France. Orange a officialisé la mort du réseau cuivre en 2022, et progressivement, la fibre optique prendra sa place jusqu'à sa disparition totale à l'horizon 2030.

Aujourd'hui, le démantèlement du réseau cuivre suit tranquillement son cours, toujours organisée par phases ou “lots”. Pour faire simple, Orange et ses partenaires coupent l'ADSL dans certaines communes, avant de passer à d'autres et ainsi de suite. Et comme nous l'avons évoqué dans nos colonnes il y a quelques semaines, l'ADSL a officiellement tiré sa révérence dans 162 villes (le lot 1 donc) depuis ce 31 janvier 2025. Les opérations vont se poursuivre avec un deuxième lot cette année, avec une coupure définitive fixée en 2026. Au total, plus de 1 000 communes vont faire leur adieu à l'ADSL.

Par conséquent, ceux qui habitent dans les villes concernées ne peuvent plus souscrire à une offre ADSL et sont invités à prendre une offre fibre chez l'opérateur de leur choix. Une belle opportunité à ne pas rater pour Bouygues Telecom. En effet, pour inciter les usager à choisir Bouygues plutôt qu'un concurrent, l'entreprise vient de lancer une offre de remboursement imbattable.

Un an d'abonnement fibre offert dans les communes sans ADSL

Pour résumer, Bouygues Telecom s'engage à rembourser un an d'abonnement à sa formule fibre Bbox must. Soit 419, 88 € au total ! Mais bien entendu, il faudra cocher quelques cases pour prétendre à ce coup de pouce :

être éligible à la fibre et au raccordement de Bouygues Telecom

résider dans l'une des 985 communes concernées par l'offre

Précisons également que l'ODR (offre de remboursement) est valable uniquement pour toute première souscription à une offre Bbox must. Si toutes les conditions sont réunies, il suffira de vous rendre sur le site de l'opérateur pour remplir et envoyer votre formulaire. Attention, il faudra souscrire à l'abonnement Bbox must avant le 16 février. Pour ce qui est du l'offre de remboursement, vous aurez jusqu'au 16 avril 2025 pour compléter le dossier. D'après Bouygues, la somme sera versée sous 8 semaines après réception du dossier conforme.

