Boulanger casse le prix de la Xiaomi Redmi Pad (128 Go) pour les soldes

Une tablette Xiaomi est proposée à prix cassé chez Boulanger. Au cours des soldes d'été 2024, la Redmi Pad incluant 128 Go d'espace de stockage bénéficie de 40 % de réduction.

Les soldes d'été 2024 prendront fin le 23 juillet prochain et il est encore possible de profiter d'offres intéressantes dans le domaine du high-tech. Sur le site Boulanger, les clients du marchand français peuvent obtenir une réduction de 40 % sur une tablette Xiaomi.

Proposée dans un coloris gris, la Xiaomi Redmi Pad est vendue par Boulanger au tarif de 179 euros au lieu de 299 euros. La remise de 120 euros est effectuée automatiquement, il n'est donc pas nécessaire de saisir un coupon de réduction.

Sortie il y a près de deux ans, la Redmi Pad de Xiaomi est une tablette tactile qui dispose d'un écran 2K de 10,6 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels, une dalle IPS et une résolution de 220 ppp. L'appareil lié à l'offre Boulanger embarque également une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, un processeur Mediatek Helio G99, une batterie de 8000 mAh avec la charge rapide de 18 W, et le système d'exploitation mobile Android 12 associé à une inferface MIUI pour Pad. Du côté de l'audio/vidéo, on retrouve quatre haut-parleurs intégrés, un capteur frontal de 8 MP et un capteur arrière de 8 MP. Enfin, la connectivité de la Xiaomi Redmi Pad est composée d'un port USB type C, du Wi-Fi 5 (ac) et de la technologie sans fil Bluetooth 5.2.