Bose lance trois lunettes de soleil connectées avec écouteurs à 279,95 euros

Bose vient de lancer trois lunettes connectées avec écouteurs intégrés à 279,95 euros. Trois lunettes pour trois styles, dont deux visiblement très inspirés de la marque Ray Ban, et un design plus sportif. Le tout avec des verres qui sont très faciles à changer.

Nous avions déjà testé les Bose Frames en juillet 2019 : l’équipementier son propose depuis l’année dernière des lunettes avec écouteurs intégrés plutôt convaincantes. Ces dernières n’utilisent ni écouteurs intra-auriculaire, ni dispositif hasardeux de conduction osseuse. A la place, l’objet place des écouteurs près de vos oreilles pour une reproduction sonore plutôt convaincante

Bose Frames Tenor, Soprano et Tempo : l’équipementier lance de nouvelles lunettes-écouteurs

A l’époque, tout juste avions-nous trouvé que les basses manquaient un peu de punch, en plus d’une résistance à l’eau moyenne, et d’une absence de commande de volume sur le côté. Deux modèles étaient alors proposés : Alto et Rondo. Le design des premières semblait très inspiré d’une célèbre monture, la Vuarnet Modèle 06.

Rondo proposait quant à lui un design plus rond, « inspiré des lunettes de musicien » comme l’explique la marque sur son site internet. Or Bose a choisi de récidiver en présentant trois nouvelles lunettes/montures connectées avec haut parleurs : les Bose Frames Tenor, Soprano, et Tempo, que vous pouvez admirer dans les photos officielles de cet article.

Les Tenor et les Soprano semblent cette fois-ci puiser leur inspiration des célèbres montures Ray Ban. Tandis que le troisième modèle, les Tempo, sont davantage un design « sport ». Les trois modèles sont dotés de branches particulièrement épaisses, même si c’est déjà légèrement mieux que sur la génération précédente.

Les verres sont très faciles à changer – Bose propose plusieurs options solaires, notamment des verres polarisés et des verres plus clairs. Il est même possible d’adapter des verres à votre vue – l’équipementier propose d’ailleurs pour cela son service dédié.

Bose affirme avoir tout amélioré sur ces modèles, notamment la qualité audio grâce à un nouveau système d’écouteurs Bose « le plus petit et plus fin jamais créé ». Sur les Tenor et Soprano on a des écouteurs 16 mm avec une autonomie de 5,5 heures. Les Tempo ont une fiche technique un peu plus musclée. Elles proposent des écouteurs 22 mm plus puissants, suffisamment en tout cas pour profiter de votre musique en roulant à vélo à tout berzingue.



Les Tempo se chargent par ailleurs via USB type C (la présence de ce port sur les autres modèles n’est pas précisée) et proposent une autonomie de 8 heures. Tous les modèles peuvent désormais répondre à des appels, et la marque semble avoir écouté ses critiques en ajoutant une vraie surface de contrôle qui permet désormais de changer de volume directement sur la branche. Les Tenor, Soprano et Tempo sont toutes disponibles en France à 279,95 euros.