Xiaomi 11 Lite 5G NE : belle offre à saisir sur le très bon smartphone

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE fait l'objet d'une belle offre à saisir chez Amazon. À l'occasion d'une vente flash, le smartphone de la marque chinoise bénéficie de près de 130 euros de réduction sur son prix d'origine. Focus sur ce nouveau bon plan !

Après le Realme 8 5G chez Cdiscount, c'est au tour d'un autre smartphone compatible 5G d'être victime d'un deal intéressant sur Amazon.

Jusqu'au mercredi 13 avril 2022, dans le cadre des ventes flash de Printemps d'Amazon, le Xiaomi 11 Lite 5G NE disponible dans sa version 6/128 Go est au prix de 239,90 euros au lieu de 369 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 35% de la part du site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite et au paiement en quatre fois sans frais.

Pour en revenir au Mi 11 Lite NE de Xiaomi, le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4250 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, celle-ci est composée d'un triple capteur de 64 + 8 + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP. Enfin, le téléphone est fourni dans une boîte contenant notamment une paire d'écouteurs Mi.