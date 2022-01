realme Pad : belle offre à saisir sur le modèle 128 Go de la tablette Android

La realme Pad fait l'objet d'une belle offre à saisir chez Amazon et Boulanger. La version 128 Go de la tablette tournant sous Android est proposée par les deux sites marchands cités au prix de 219 euros seulement.

En cette période de soldes d'hiver 2022, deux sites marchands profitent de l'événement commercial pour proposer la realme Pad en promotion.

Ainsi, Amazon et Boulanger permettent à leurs clients respectifs d'acquérir la tablette tactile disponible dans un coloris gris et sa version 128 Go au tarif de 219 euros au lieu de 289,99 euros ; soit 70 euros de réduction par rapport au prix conseillé et affiché par le site du constructeur.

Proposée dans son modèle Wifi, la realme Pad est une tablette qui dispose d'un écran immersif WUXGA+ de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, d'un processeur Mediatek Helio G80, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To (via microSD), du Bluetooth 5.0, d'un port USB 2.0, d'une sortie audio 3,5 mm, d'une batterie de 7 100 mAh et de quatre haut-parleurs Dolby Atmos. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android. Il existe enfin une webcam arrière de 8 MP et une webcam frontale de 8 MP.