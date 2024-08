Voici une belle offre à saisir chez Cdiscount ! Actuellement, le site e-commerce français propose à ses clients de se procurer un pack Switch contenant la console Nintendo et le jeu Bayonetta. Grâce à un code promo, le tout peut revenir sous les 255 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cdiscount profite de la saison estivale pour faire baisser le prix d'un pack Switch. En ce moment, la console Nintendo accompagnée du jeu Bayonetta 3 est vendue au tarif de 254,99 euros au lieu de 269,99 euros. Afin d'obtenir la réduction, il suffit de saisir le coupon 15DES129 durant l'étape de la commande. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés si la livraison standard en point relais est choisie.

Concernant la Switch, il s'agit du deuxième modèle de la console Nintendo qui dispose d'une autonomie estimée à 9 heures, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage natif de 32 Go extensible grâce à une carte microSD non fournie. La Nintendo Switch est aussi équipée d'un processeur Quad-Core ARM Cortex-A57, d'une carte graphique Tegra X1, d'un écran tactile de 6,2 pouces (avec une définition en HD de 720 x 1280 pixels) et d'une entrée USB Type-C. La console de salon est livrée avec deux manettes Joy-Con droite et gauche, un support pour combiner les deux Joy-Con afin de former une seule manette, une station d'accueil pour la relier au téléviseur, deux dragonnes, un câble HDMI et un adaptateur secteur.

Quant à Bayonetta 3, le troisième épisode de la saga du même nom invite le joueur à découvrir la célèbre sorcière de l'Umbra, vêtue d'une toute nouvelle tenue, qui doit sortir ses armes les plus redoutables pour combattre les homonculus. Ces armes biologiques créées par les humains menacent de détruire la réalité telle qu'on la connaît.