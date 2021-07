iPhone 12 : le modèle 128 Go du téléphone d’Apple est à un très bon prix chez Cdiscount

La deuxième démarque des soldes d'été 2021 suit son cours et Cdiscount a décidé de frapper fort en proposant l'iPhone 12 à un très bon prix. Le modèle 128 Go du téléphone d'Apple est en effet proposé à 739 euros. Une offre intéressante à ne pas rater !

Après le pack MacBook Air M1 2020 + AirPods 2 à prix canon, c'est au tour d'un autre produit de la marque Apple de faire l'objet d'une belle offre sur le site Cdiscount.

Actuellement, l'iPhone 12 disponible dans un coloris rouge et dans sa variante 128 Go est à 739 euros au lieu de 799 euros ; soit 60 euros de moins par rapport à d'autres modèles suggérés par le site e-commerce français. Pour information, le produit est garanti deux ans et les frais de port sont gratuits pour une livraison standard à domicile ou en point relais.

Compatible avec le réseau mobile 5G, l'iPhone 12 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels. Le téléphone est également équipé d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS 14. Pour la photo, on retrouve un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le téléphone, nous vous conseillons notre article associé au test de l'iPhone 12.