Bloctel : vous n’aurez bientôt plus à renouveler votre inscription au service anti-démarchage

Bloctel permet de filtrer le démarchage téléphonique même si le service est loin d'être infaillible d'après les utilisateurs. Jusqu'à présent, il était impératif de s'abonner à nouveau au bout de trois ans. Mais l'abonnement sera bientôt automatiquement renouvelé.

Bloctel est un service gouvernemental où il est possible d'inscrire ses numéros pour ne plus être embêté par le démarchage téléphonique. Jusqu'au 31 décembre 2021, toutes les inscriptions et les réinscriptions sont valables pendant trois ans. À l'issue de ce laps de temps, il faudra renouveler votre abonnement à Bloctel.

Grosse nouveauté : à partir du 1er janvier prochain, toute inscription ou renouvellement sera reconduit automatiquement. Autrement dit, il ne sera plus nécessaire de s’inscrire à nouveau sur la liste anti-démarchage du gouvernement. Vous serez protégé par la plateforme d'opposition à vie, sauf évidemment si vous décidez finalement de résilier.

Si ce service gratuit lancé en juin 2016 permet de bloquer une partie des appels indésirables, il est loin d'être infaillible. Huit mois après le lancement de Bloctel, l'UFC-Que Choisir révélait que le nombre de démarchage téléphoniques n’avait pas ou que trop peu baissé pour 82 % des Français inscrits.

Lire aussi : Bloctel : pourquoi le système anti-démarchage est totalement inefficace

Bloctel est loin de filtrer tous les appels intempestifs

Et les choses n'ont pas évolué dans le bon sens depuis, selon l'association de défense des consommateurs : « 4 ans après sa mise en place, le dispositif s’avère inefficace en raison de dérogations bien trop extensives et de sanctions insuffisamment dissuasives », déclarait l'UFC-Que choisir en 2020 au sujet de Bloctel, appelant à l'interdiction pure et dure du démarchage commercial.

Pour information, les contrevenants appelant les personnes inscrites sur Bloctel risquent d'être mis à l'amende. Les sanctions peuvent s’élever à 75 000 euros pour une personne physique et à 375 000 euros pour une personne morale. Il existe toutefois des exceptions. Les professionnels avec qui vous avez une relation contractuelle ont le droit de vous joindre. Idem pour les démarcheurs cherchant à vendre de la presse (lesquels bénéficient d'une exception).

Les instituts de sondage et les associations à but non lucratif peuvent également vous appeler tant qu'ils ne sont pas dans une approche commerciale. Enfin, un professionnel aura le droit de vous démarcher « si vous lui avez communiqué de manière libre et non équivoque votre numéro de téléphone afin d'être appelé pour un service ou un produit déterminé ».

Le prestataire exploitant Bloctel a toutefois changé le 1er octobre dernier, Worldline remplaçant Opposetel. On peut ainsi espérer que Bloctel devienne plus efficace à terme, l'entreprise ayant promis de « renforcer progressivement le service rendu aux consommateurs et aux entreprises en développant notamment des fonctionnalités collaboratives ».

Source : Bloctel