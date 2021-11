Pour le Black Friday, le processeur AMD Ryzen 7 5800X + carte mère B450 sont à prix cadeau

À l'occasion du Black Friday chez Rue du Commerce, l'enseigne propose une réduction de 130 € sur le pack constitué du processeur AMD Ryzen 7 5800X et de la carte mère B450 TOMAHAWK MAX II. Son prix est descendu à 369,90 € au lieu de 499,90 €.

Si vous cherchez à refaire votre configuration de PC de bureau taillé pour le gaming, Rue du Commerce propose un bon plan intéressant à saisir à l'occasion du Black Friday. Celui-ci permet d'acquérir le processeur AMD Ryzen 7 5800X avec la carte mère qui lui correspond, le tout pour un tarif en baisse de 130 €. Vous pouvez ainsi vous procurer ce processeur avec la carte AM4 B450 TOMAHAWK MAX II au prix de 369,90 € au lieu de 499,90 €.

Sachant que le processeur seul avait été lancé au tarif de 459 € et que la pénurie fait monter son prix à des tarifs prohibitifs. Avec sa gamme Ryzen 5000, AMD a fait un bon en avant en termes de performances. Le Ryzen 7 5800X est un modèle suffisamment solide pour assurer vos tâches applicatives et pour faire tourner des jeux exigeants.

Pour en venir aux caractéristiques de l'AMD Ryzen 7 5800X, il dispose de 8 cœurs cadencés à 3,8 GHz pouvant monter jusqu'à 4,7 GHz en mode boost. Les performances son très bonnes, et ce, pour un TDP de seulement 105 W. Enfin, bien que cette promo vous permet d'avoir une carte mère compatible, sachez que le processeur est fait pour intégrer les cartes au Socket AM4 et les chipsets de série X400/500 et B400/500.