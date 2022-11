Bitdefender lance un nouvel outil Android qui vous protège des cyberattaques par messages

Le célèbre antivirus Bitdefender vient de lancer un nouvel outil spécialement dédié à la protection des utilisateurs sur les applications de messagerie. Baptisé Chat Protection, celui-ci est directement intégré à l’application Android et iOS. Elle analyse en temps réel les conversations pour y détecter toutes les menaces potentielles, notamment les liens de phishing et les arnaques.

Il vous est sûrement déjà arrivé de recevoir un message étrange de la part d’un proche, contenant par exemple un lien suspicieux. Sans compter les multiples sollicitations de la part d’inconnu qui ne laissent que peu de place au doute quant à l’arnaque (à peine) camouflée derrière. Alors que les menaces se multiplient sur nos applications de messagerie, Bitdefender a décidé de s’attaquer frontalement au problème.

L’antivirus annonce en effet le lancement de Bitdefender Chat Protection, un nouvel outil intégré à son application Android. Ce dernier est compatible avec toutes les messageries populaires sur smartphones telles Messenger, WhatsApp, Telegram ou encore Discord. Son utilisation est simple comme bonjour : dès lors que l’outil détecte une menace potentielle dans un message, il envoie immédiatement une notification à l’utilisateur pour le mettre en garde.

Bitdefender va permettre d’envoyer des messages en toute sécurité

Pour ce faire, Bitdefender analyse en temps réel les messages envoyés sur ces applications et réagit dès qu’il détecte une menace et procure des informations sur ces dernières. L’antivirus explique par exemple s’il s’agit d’un lien de phishing ou vers une page malveillante. L’utilisateur aura alors la possibilité de signaler ou de supprimer le message qui lui a été envoyé. L’outil est également capable de détecter les arnaques se basant sur le sentiment d’urgence ou l’usurpation d’identité.

« Les menaces sur smartphones continuent d’augmenter, et les cybercriminels ont évolué au-delà des attaques de phishing basées sur les emails pour inclure les SMS et les applications de messagerie instantanée populaires », explique Ciprian Istrate, vice-président senior des opérations chez Bitdefender. « Grâce aux nouvelles fonctionnalités de Bitdefender Mobile Security sur Android, les utilisateurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles et discuter en toute sécurité en sachant qu’ils disposent d’une protection solide et en temps réel contre les logiciels malveillants, les liens malveillants et les arnaques sur leurs appareils Android. »