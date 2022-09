Virus, phishing, anonymat, contrôle parental… Bitdefender, l’arme de protection absolue

Bitdefender Total Security est une suite de sécurité incluant un antivirus, un pare-feu, un VPN, des fonctions de contrôle parental, le tout sur vos appareils de bureau et mobiles et sans en affecter les performances. Et cerise sur le gâteau, une réduction de 50% est disponible en ce moment.

Les études sont formelles : les menaces en lignes sont de plus en plus nombreuses, vicieuses et dangereuses. Il devient difficile de passer au travers sans prendre de dispositions de sécurité pour ses appareils et ses données personnelles. Avec sa suite Total Security, Bitdefender propose une solution complète pour tous vos appareils et contre tous les dangers.

Voir l'offre sur le site de Bitdefender

La meilleure protection antivirus, sans impact sur les performances

Bitdefender Total Security protège vos appareils en temps réel, si bien qu’il bloque tous les logiciels et sites malveillants potentiels avant qu’ils n’aient le temps de les infecter. La solution antivirus propose également de réaliser des scans à intervalle régulier ou de les lancer manuellement quand bon vous semble pour vérifier que votre machine est sécurisée. L'antivirus se charge de chasser les virus et ransomwares, mais aussi les tentatives de fraude et de phishing, ainsi que le spam, lors de la navigation. Il sécurise en outre l’accès à la webcam et au microphone de l’appareil. Le pare-feu a quant à lui pour rôle de mettre un terme aux tentatives d’intrusions et de filtrer votre trafic réseau.

Selon une étude de l’organisation indépendante AV-TEST, spécialiste de l’évaluation des logiciels antivirus et des suites de sécurité, Bitdefender est la meilleure protection du marché contre les infections. Il obtient un score de 5,94/6, prévenant les utilisateurs de la quasi-totalité des menaces existantes. Bitdefender se montre même efficace contre les menaces encore inconnues des bases de données grâce à un système d’intelligence artificielle qui détecte, et bloque, les comportements suspects.

Mieux, Bitdefender parvient à protéger vos appareils avec un maximum d’efficacité sans réduire les performances de vos appareils. Toujours selon le protocole d’AV-TEST, la solution est notée 5,81/6 en ce qui concerne l’impact sur les performances, mieux que tous ses concurrents. Pour ce faire, Bitdefender a recours à des technologies de protection basées sur le cloud, pour une utilisation minimale des ressources des terminaux sur lesquels il est installé. Il ne ralentit donc pas les appareils.

Contrôle parental, VPN… de nombreuses fonctionnalités avancées

L’avantage de Bitdefender Total Security est de proposer une suite logicielle complète qui permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités dont on peut avoir besoin pour protéger sa vie privée et sa navigation en un endroit. Le pilotage centralisé est un tableau de bord qui sert à simplifier la gestion de la sécurité et des appareils.

On retrouve par ailleurs des options enrichies de contrôle parental, qui permettent de bloquer les contenus inappropriés sur les appareils utilisés par les enfants, et de paramétrer des limites de temps passé devant l’écran. Le système laisse aussi l’administrateur surveiller les activités en ligne des jeunes utilisateurs.

Le VPN Bitdefender est inclus dans la suite Total Security. Activé, il permet de chiffrer jusqu'à 200 Mo de trafic par jour et par appareil afin de naviguer de manière anonyme et de protéger votre vie privée. La confidentialité en ligne est devenue un véritable enjeu de société et les abus des acteurs d’internet nous ont appris à quel point il est essentiel de protéger ses informations personnelles. Vous pouvez désormais le faire avec Bitdefender, sans avoir besoin de souscrire un abonnement additionnel à un service VPN tiers. Si vous souhaitez bénéficier d’un trafic illimité c’est également le bon moment pour profiter d’une offre promotionnelle sur Bitdefender Premium VPN.

Protégez tous vos appareils

Bitdefender Total Security dévoile tout son potentiel sur PC Windows avec une ribambelle de fonctionnalités compatibles, mais la suite de sécurité est aussi disponible sur macOS, Android et iOS. Sur Android par exemple, vous bénéficiez d’une fonction WearON qui permet d’étendre la sécurité mobile à sa montre connectée. Elle est aussi utile pour retrouver son smartphone égaré en le faisant sonner, et même pour recevoir une alerte lorsque vous vous éloignez de votre téléphone. Toujours sur Android, l'Antivol de Bitdefender sert à localiser et verrouiller son appareil à distance en cas de perte ou de vol. Il est aussi possible d’envoyer un message au mobile, ou d’en effacer le contenu à distance. Cette fonctionnalité octroie aussi au téléphone Android des capacités d'autodéfense : il va notamment pouvoir prendre une photo de toute personne qui tente de le manipuler en votre absence, puis de l’envoyer sur votre compte Bitdefender Central.

En ce moment, vous pouvez réaliser une économie de 50% sur l’abonnement annuel, qui passe de 79,99 euros à 39,98 euros pour la première année. Cela revient donc à payer 3,33 euros par mois seulement et cette offre permet de protéger jusqu’à cinq appareils. Et pour 44,99 euros, vous avez l’opportunité de sécuriser dix terminaux (Windows, Mac, iOS oui Android) différents. Des formules d’abonnement de deux ans et trois ans sont également disponibles. Elles ont l’avantage de garantir la durée de la promotion sur une plus grande durée pour un prix de revient mensuel plus bas. L’abonnement annuel est quant à lui très pratique pour essayer le service à un tarif avantageux.

Voir l'offre sur le site de Bitdefender

Cet article a été rédigé en partenariat avec Bitdefender.