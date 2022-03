Bitcoin : la menace de l’interdiction plane toujours en Europe

La réglementation MiCA (Market in Crypto Assets) est votée ce lundi 14 mars 2022. Ce texte cristallise de nombreuses inquiétudes chez les acteurs du secteur des cryptomonnaies. Pourquoi ? Un article prévoit notamment d'interdire au sein des États membres de l'UE le minage par preuve de travail, comme le Bitcoin.

Si vous suivez l'actualité des cryptomonnaies, vous savez peut-être que le Parlement européenne vote aujourd'hui la loi MiCA. Cette nouvelle législation cherche à fixer une toute nouvelle réglementation du marché des cryptomonnaies à l'échelle européenne. Depuis quelques jours, de nombreuses voix du secteur se sont élevées contre une potentielle interdiction du minage par la preuve de travail ou Proof of Work. Sans le mentionner, le Bitcoin est évidemment la cible principale de cette mesure.

Plus précisément, l'article 61 de la loi MiCA prévoit d'interdire l'exploitation des devises numériques classées comme “non-durables”. En d'autres termes, les cryptomonnaies dont le minage a un impact négatif sur l'environnement. Si cette amendement est retenu par la Commission des affaires économiques et monétaires de l'UE, les services liés au Bitcoin seront de facto exclus du champ des activités réglementées en Europe.

À lire également : Le cours du Bitcoin replonge sous les 39 000 dollars tandis que la guerre en Ukraine continue

Une loi qui tuerait le Bitcoin et l'Ether en Europe

Comme l'affirment de nombreux acteurs du marché des cryptomonnaies, un vote définitif et en l'état de la loi MiCA aurait des conséquences désastreuses. En effet, une interdiction complète des cryptomonnaies fondées sur le concept de Proof of Work paralyserait le marché des actifs numériques dans l'UE et encouragerait le contournement des lois, affaiblirait les protections des consommateurs et contraindrait finalement de nombreuses entreprises du secteur à quitter l'UE au profit d'un marché à la législation plus favorable.

Aux yeux de Pierre Person, député de Paris, la loi MiCA dans sa forme actuelle “condamne définitivement l'avenir des crypto-actifs en Europe”. Il poursuit : “En interdisant le Bitcoin et l'Ether, en compliquant l'utilisation des NFT et de la DeFi, le Parlement européen hypothèque monétaire et financière […] MiCA interdit l'émission, l'offre ou l'échange de crypto-actifs qui reposent sur des protocoles de preuve de travail. Cela conduit à un réglementation mortelle qui exclut le Bitcoin et l'Ether de l'Europe”, assure le politique.

Le député rappelle qu'au même moment, et alors que l'Europe adopte une ligne dure contre les cryptomonnaies, les États-Unis prennent une direction diamétralement opposée en annonçant le développement du dollars numérique. Depuis ces derniers mois, des responsables et des régulateurs de plusieurs pays membres de l'UE ont appelé à une interdiction de l'exploitation minière des cryptos Proof of Work, invoquant des raisons environnementales.

Source : News Bitcoin