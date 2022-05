Le cours du Bitcoin remonte au-dessus des 30 000 dollars, est-ce la fin de la baisse ?

Le cours du Bitcoin vient de remonter au-dessus des 30 000 dollars. Après 8 semaines de baisse, la cryptomonnaie a brièvement repris du poil de la bête. Malgré la hausse, les experts s'attendent à ce que le marché baisser se poursuive encore un temps.

Début du mois de mai, le marché des cryptomonnaies s'est soudainement contracté en réaction à l'effondrement du stablecoin UST. Dans un contexte de panique, le Bitcoin a décroché. La reine des cryptomonnaies est repassée sous le seuil critique des 30 000 dollars.

Pendant plusieurs semaines, le BTC a terminé en baisse. En fait, il y a 8 semaines consécutives que le Bitcoin terminait à un niveau de plus en bas. C'est une première. A la surprise générale, la doyenne des cryptomonnaies a repris des couleurs ce dimanche 29 mai 2022.

Le Bitcoin n'est pas encore sorti de sa phase de baisse

Alors que la clôture hebdomadaire approchait à grands pas, le cours du Bitcoin est remonté au-dessus du seuil des 31 000 dollars. A l'heure où nous écrivons ces lignes, la devise numérique s'échange autour des 30 600 dollars. Le BTC reste dans la zone basse, très éloignée des sommets enregistrés l'an dernier. En novembre, le Bitcoin a en effet culminé à 69 000 dollars avant de se stabiliser sous les 50 000 dollars.

Si le Bitcoin parvient à s'installer durablement au-dessus des 30 000 dollars, le prochain seuil à surveiller se situe autour des 38 000 dollars. De nombreux observateurs du marché craignent cependant que le Bitcoin n'enregistre rapidement d'autres turbulences.

“Le plus inquiétant a été la divergence entre les actions et a la crypto. L'indice S&P et le NASDAQ se sont négociés à environ 10 % plus haut depuis les plus bas du 20 mai, tandis que la BTC et l'ETH se sont négociées à la baisse au cours de la même période. Ce n'est pas la direction que nous espérions”, explique QCP Capital, une firme de trading asiatique.

Avec l'arrivée des investisseurs institutionnels, le cours du Bitcoin s'est d'abord corrélé aux actions des géants de la technologie américains. La corrélation s'est récemment atténuée, avec une baisse des cryptos par rapport à la bourse. Dans ce contexte, les traders craignent que le BTC ne repasse sous les 20 000 dollars dans un avenir proche.

“C'est le type de décorrélation que personne ne voulait. Bitcoin n'a pas encore testé ses plus bas inférieurs à 26 000 $ du 12 mai. On sent que ce n'est qu'une question de temps”, prophétise QCP Capital.