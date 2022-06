Bitcoin : ils forcent une famille à leur donner plusieurs millions de dollars, le FBI les arrête

Deux hommes ayant participé à un plan violent visant à voler plusieurs dizaines de millions de dollars en Bitcoin ont été arrêtés par le FBI. Ils prévoyaient en effet de s’introduire par effraction dans la demeure de leurs victimes afin de leur soutirer le code de leur wallet par la force. Les deux malfaiteurs risquent aujourd’hui jusqu’à 20 ans de prison.

La justice américaine a mis la main sur deux voleurs « violents » de Bitcoins. Le ministère américain de la justice a annoncé vendredi la levée des scellés d’un acte d’accusation visant Dominic Pineda et Shon Morgan, tous les deux âgés de 21 ans. Les deux jeunes malfaiteurs, qui ont été arrêtés jeudi dernier dans l’État de Virginie, aux États-Unis, avaient élaboré un plan pour voler plusieurs dizaines de millions de dollars en Bitcoin. C’était sans compter sur le FBI pour se mêler de leur petite affaire.

Selon le ministère américain de la justice, les deux jeunes voleurs ont participé à un plan violent consistant à pénétrer par effraction dans la maison d’une famille en pleine nuit. Ils prévoyaient ensuite de forcer les habitants à leur fournir un code dont ils croyaient être l’accès à des dizaines de millions de dollars en Bitcoin. Toujours selon le ministère, le plan s’est déroulé du 18 au 24 mai 2020.

À lire aussi : Tesla a perdu près de 600 millions de dollars avec la chute du bitcoin

Une invasion de domicile pour voler des codes de Bitcoins

Les deux voleurs avaient pour but de « s’introduire par effraction dans une maison à Irvington et voler à ses résidents de l’argent en crypto-monnaie ». Au moment des faits, le BVitcoin se négociait alors à environ 10 000 dollars par pièce et culminait à un prix record de 68 892 dollars l’année suivante. Aujourd’hui, le Bitcoin est en chute libre et est passé sous la barre des 19 000 dollars.

Les deux jeunes voleurs sont accusés de complot en vue de commettre un vol qualifié, selon la loi Hobbs, qui définit le vol comme le fait de « prendre de façon illégale la propriété d’une personne au moyen d’une force réelle ou menacée ». Ils risquent jusqu’à 20 ans de prison tous les deux.