Billie Eilish, Pearl Jam… : des centaines d’artistes alertent contre les dangers de l’IA

Dans une impressionnante démonstration de solidarité entre les genres, plus de 200 musiciens et artistes majeurs ont uni leurs forces pour dénoncer publiquement le développement effréné des technologies d'IA qui pourraient miner la créativité humaine et priver les créateurs d'une juste rémunération.

Des centaines d’artistes viennent de s’unir pour mettre en garde concernant les risques existentiels que l'IA irresponsable fait peser sur l'écosystème de l'industrie musicale. La lettre ouverte, soutenue par des superstars comme Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, Camila Cabello, Elvis Costello, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Pearl Jam et bien d'autres, appelle directement les entreprises technologiques et les plateformes musicales à « cesser d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour enfreindre et dévaloriser les droits des artistes humains ».

« Lorsqu'elle est utilisée de manière irresponsable, l'IA fait peser d'énormes menaces sur notre capacité à protéger notre vie privée, nos identités, notre musique et nos moyens de subsistance », affirme sans ambages la lettre. « Pour de nombreux musiciens, artistes et auteurs-compositeurs qui tentent de joindre les deux bouts, ce serait catastrophique ».

L’IA utilise les œuvres des artistes sans leur accord

Au cœur de la protestation des musiciens se trouve la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle sont entraînés sur des masses d'œuvres créatives protégées par le droit d'auteur, sans consentement ni compensation. Qu'il s'agisse de musique, de paroles, d'échantillons d'écriture ou d'œuvres d'art, ces modèles digèrent et régurgitent l'expression humaine à des fins commerciales.

Comme l'indique la lettre, « certaines des entreprises les plus grandes et les plus puissantes utilisent, sans autorisation, notre travail pour former des modèles d'IA… Cet assaut contre la créativité humaine doit être stoppé ».

L’IA pourrait bientôt remplacer les artistes

Les implications vont au-delà du simple mimétisme synthétique des voix et des styles musicaux uniques des artistes. On craint également que les outils d'IA ne remplacent les signaux musicaux commerciaux créés par l'homme, ce qui perturberait les principales sources de revenus dont dépendent les musiciens.

Jen Jacobson, directrice exécutive de l'Artists Rights Alliance, une association d'artistes qui a organisé la campagne, estime qu'il s'agit d'une bataille existentielle : « Les musiciens qui travaillent ont déjà du mal à s'en sortir… ils doivent maintenant faire face à un déluge de bruits générés par l'IA. L'utilisation contraire à l'éthique de l'IA générative pour remplacer les artistes humains dévalorisera l'ensemble de l'écosystème musical ».

Les musiciens demandent alors aux entreprises de s'engager à ne jamais « développer ou déployer de technologie, de contenu ou d'outils de génération de musique par IA qui sapent ou remplacent l'art humain des auteurs-compositeurs et des artistes ou qui nous privent d'une juste rémunération pour notre travail ». Ce cri de ralliement fait écho à une lettre de protestation similaire signée par plus de 15 000 auteurs l'été dernier, dénonçant l'exploitation des modèles de langage de l'IA sur leurs livres protégés par des droits d'auteur, sans consentement ni paiement. Une auteur récompensée avait d’ailleurs utilisé l’IA pour son best-seller.

Le problème réside en partie dans le fait que les lois existantes sur le droit d'auteur ne fournissent pas de garde-fous clairs pour gérer les complexités éthiques créées par la capacité de l'IA à imiter et à recomposer les œuvres artistiques qui forment ses algorithmes.

La lettre ne rejette pas d'emblée le potentiel artistique de l'IA, reconnaissant sa capacité à « faire progresser la créativité humaine » si elle est déployée de manière responsable et éthique. Mais les signataires restent sceptiques, à juste titre, étant donné les mauvais jugements répétés des géants de la technologie à la recherche de percées dans le domaine de l'IA. La lettre se termine alors par un appel à l'action sans équivoque : « Nous devons nous protéger contre l'utilisation prédatrice de l'IA pour voler les voix et les ressemblances des artistes professionnels, violer les droits des créateurs et détruire l'écosystème de la musique ».