BeIN Sports bloque des sites pirates IPTV, Google confirme l’arrivée du Pixel 6a, c’est le récap

BeIN Sports s’attaque à des sites qui diffusaient du football en streaming et réussit à les bloquer, Google confirme préparer un smartphone plus abordable que le Pixel 6 ainsi que son nom, plusieurs personnes atteintes d’électrosensibilité ont obtenu gain de cause lors d’un procès contre Enedis et le compteur Linky. Allez, c’est parti pour le résumé de l’actualité du vendredi 28 janvier 2022 !

Enedis condamné par la justice à cause de la dangerosité du compteur Linky

Un collectif anti-linky a réussi à faire condamner Enedis par la justice à cause de son compteur Linky. Les magistrats ont estimé que celui-ci représentait un danger pour la santé des utilisateurs, dont notamment les personnes souffrant d’électrosensibilité. Les plaignants ont réussi à prouver, après de multiples procès, que le compteur était responsable de nombreuses douleurs, maux de tête, fatigue, insomnies et vertiges.

Google dévoile lui-même l’existence du Pixel 6a

Après de multiples fuites autour du Pixel 6a qui avaient dévoilé son design ainsi que sa fiche technique, Google n’a pas hésité à confirmer lui-même l’arrivée du smartphone avant son lancement officiel. En effet, un livre de coloriage a été envoyé avec une enceinte intelligente Nest Audio aux membres du groupe Pixel Superfans de Google, et on peut notamment y trouver la mention « Pixel 6a » ainsi qu’un dessin du smartphone à colorier.

BeIN Sport obtient gain de cause face aux sites pirates IPTV

BeIN Sports, la célèbre chaîne sportive française a réussi à faire tomber plusieurs sites de streaming illégal, une première en France. La chaîne a annoncé avoir obtenu le jeudi 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Paris le blocage de plusieurs sites diffusant illégalement des rencontres sportives. Les différents fournisseurs d’accès à Internet français ont désormais l’obligation de bloquer les adresses web d’une vingtaine de sites de streaming dont les noms n’ont pour l’instant pas encore été révélés.

