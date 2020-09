Bbox Fit : un abonnement Internet à haute vitesse avec la Fibre pour seulement 9,99€/mois

Si votre abonnement Fibre arrive à son terme et que vous en cherchez un pas trop cher, ce bon plan risque de vous intéresser. Au cours d’une durée limitée, l’opérateur Bouygues Telecom vous permet de faire des économies en souscrivant à son offre Bbox Fit.

Alors qu’il est encore possible de profiter d’un abonnement Internet à 10€/mois chez SFR, Bouygues Telecom a répliqué à son concurrent en dévoilant une offre similaire pour un centime d’euro en moins.

Jusqu’au dimanche 20 septembre 2020, de nouveaux clients ont la possibilité de souscrire à un abonnement Internet à haute vitesse avec la Fibre pour seulement 9,99€/mois pendant une durée d’un an grâce à l’offre Bbox Fit. À l’issue des 12 mois, l’abonnement mensuel passera à 28,99 euros. Il s’agit bien sûr d’une offre sous réserve d’éligibilité technique, géographique et de raccordement effectif du domicile.

Que comporte l’offre Fibre Bbox Fit ?

L’offre Fibre Bbox Fit de Bouygues Telecom comporte notamment un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 300 Mbit/s en débit descendant et jusqu’à 200 Mbit/s en débit ascendant, et des appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays. À titre d’information, des frais de mise en service pour tout nouvel abonnement et des frais de résiliation sont respectivement appliqués à hauteur de 48 euros et de 59 euros.

