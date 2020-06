Battlefield 6 : le jeu de tir serait de retour à l’ère moderne

Battlefield 6 n’est pas encore officiel, mais des premières infos commencent déjà à fuiter. Le jeu abandonnerait les guerres mondiales pour faire son retour à l’ère moderne. Une première depuis le spin-off Battlefield Hardline sorti en 2015.

Battlefield 6 devrait signer le grand retour de la franchise à l’ère moderne ! C’est en tout cas ce que croient savoir Tom Henderson, habitué aux fuites ainsi, que l’ancien journaliste Jeff Grubs. Ce serait une première depuis 2015.

Lors de l’EA Play Live, EA a montré quelques images d’un Battlefield, mais rien à voir avec un nouveau volet, puisqu’il n’était question que de montrer les capacités techniques des prochaines consoles, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Le prochain volet de la série n’est pas encore officiel et donc tous les fantasmes sont possibles.

Les derniers volets de Battlefield mettaient en scène des visions fantasmées des deux guerres mondiales (Battlefield 1 en 2016 et Battlefield V en 2018). La dernière fois que la série s’est risquée à placer son action de nos jours, c’était avec Battlefield Hardline, un spin-off sorti en 2015 mettant en scène des policiers face à un trafic de drogue. Le dernier épisode canon à l’époque contemporaine, Battlefield 4, est lui sorti en 2013.

Comme Call of Duty avec Modern Warfare, Battlefield reviendrait donc à la guerre contemporaine. Et comme Call of Duty, Battlefield pourrait également proposer un remaster d’un de ses épisodes phares. En effet, une rumeur voudrait qu’une version remastérisée de Battlefield 3 (2011) sorte en 2021 avec le sixième volet. Un épisode culte qui a permis à beaucoup de joueurs de s’initier à la série. Notons qu’EA aurait également eu dans l’idée de proposer un remaster de Battlefield Bad Compagny (2008) dans le futur, mais que ce projet a été annulé, selon Jeff Grubs.

Seriez-vous partant pour un nouveau Battlefield à l’ère moderne ? Préférerez-vous au contraire des jeux plus « historiques » ? Dites-le-nous dans les commentaires !

You'd think journalists would know that the "Battlefield 6" gameplay wasn't Battlefield 6. It was tech demo footage and the placeholder assets are from Battlefield V.

The next Battlefield title is a modern setting. pic.twitter.com/2Qwn7pZauj

— Tom Henderson (@_TomHenderson_) June 19, 2020