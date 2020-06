Battlefield 3 : une version remasterisée sortirait en 2021 avec Battlefield 6

Battlefield 3 pourrait bien faire son grand retour sur le devant de la scène en 2021. Un version remasterisée du jeu vidéo culte serait en effet en développement chez DICE, développeur de la licence. Cette nouvelle édition débarquerait sur le marché en même temps que Battlefield 6. Découvrez les premières infos.

Entre avril et décembre 2021, un nouvel opus de la franchise Battlefield sortira sur Xbox Series X, PS5 et PC. En plus de ce nouveau titre, qu’on nommera Battlefield 6 en attendant l’intitulé officiel, DICE développerait actuellement une édition remasterisée de Battlefield 3, le jeu culte lancé en 2011, affirme un YouTubeur du nom de Daqarie dans une vidéo. Par le passé, le vidéaste s’est déjà fait remarquer en dévoilant des informations sur les jeux Battefield des mois avant leur sortie.

Les lremières infos sur l’hypothétique Battlefield 3 remastered

D’après Daqarie, cette édition remasterisée comprend à la fois l’histoire principale du jeu et les nombreux DLC lancés au fil des années. On y découvrait aussi de nombreux ajouts purement esthétiques afin d’encourager les joueurs à se tourner vers les micro-transactions. Malheureusement, contrairement à Battlefield 6, l’édition remasterisée de Battlefield 3 ne serait pas proposée sur les consoles de nouvelle génération, la PS5 et la Xbox Series X. Le titre serait en effet réservé à la PlayStation 4 et la Xbox One de Microsoft.

On vous invite à prendre les informations de Daqarie avec des pincettes. Depuis qu’il a évoqué l’arrivée de Battlefield 3 remastered, le vidéate a en effet supprimé la vidéo de sa chaîne YouTube pour une raison inconnue. Quoi qu’il en soit, nous pourrions en apprendre davantage sur le projet dans les jours à venir. Ce 19 juin 2020 (à 1H du matin heure française), Electronic Arts organisera en effet son traditionnel EA Play 2020. Lors de la conférence, le studio dévoilera une partie des jeux qui sortiront dans les mois à venir. Que pensez-vous de cette nouvelle ? On attend votre avis dans les commentaires.