Battlefield 2042 : EA va tenter de sauver le jeu en réduisant la taille des cartes

Alors que Battlefield 2042 a souffert d’un lancement assez chaotique, le développeur DICE a annoncé s’occuper activement des bugs et des problèmes les plus graves du jeu. Cependant, il est maintenant temps pour lui de s'intéresser à ses problèmes sous-jacents plus importants.

Après un lancement entouré de nombreuses polémiques, dont notamment les bugs ou l’absence de fonctionnalités essentielles telles que le tableau des scores ou encore le chat vocal, DICE va tenter de sauver le jeu en s’attaquant à un autre problème souvent relevé par les joueurs : la taille des cartes.

Si vous êtes un joueur de Battlefield 2042, vous aurez probablement remarqué que l’on passe beaucoup de temps à courir, certains objectifs étant très éloignés les uns des autres. DICE a bien conscience du problème, et a déclaré que si les cartes plus grandes offrent plus d'espace de jeu et de liberté, “un effet secondaire” est que le gameplay est maintenant plus étalé, ce qui entraîne une augmentation globale du temps de combat.

Les cartes pourraient devenir plus petites sur les prochaines mises à jour

De nombreuses cartes originales du jeu sont activement retravaillées, la première étant Kaléidoscope. Cette arène urbaine sera modifiée dans la première saison, maintenant retardée, pour les modes Conquête et Percée. D'autres cartes devraient être retravaillées au cours des prochaines saisons. DICE travaille également à l'amélioration de la signalisation des chemins sur les cartes du jeu “afin que les combats restent concentrés et qu'il soit plus facile de comprendre comment se rendre d'un objectif à l'autre“.



Un autre domaine d'amélioration potentielle est “l'intensité” du jeu. Selon EA, celui-ci peut parfois être “trop chaotique” lorsque les joueurs se battent pour des objectifs dans le mode Percée. Le studio est donc en train d'examiner s'il est judicieux de garder le mode comme une expérience de 128 joueurs, ou de réduire le nombre total de joueurs à 64, comme c’était le cas sur les opus précédents.

En appliquant de tels changements, DICE compte bien calmer les joueurs qui veulent se faire rembourser. On sait également que DICE envisagerait de rendre le mode Portal totalement gratuit pour attirer de nouveaux joueurs.