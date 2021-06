La Banque de France appelle à réguler le Bitcoin et les cryptomonnaies

La Banque de France appelle une nouvelle fois à réglementer le Bitcoin et les cryptomonnaies. D'après la banque centrale, il est urgent d'adopter un cadre règlementaire afin d'éviter que les devises numériques ne mettent en péril la souveraineté monétaire de l'euro. L'institution craint visiblement que l'essor des cryptomonnaies ne finisse par faire de l'ombre aux monnaies fiduciaires, dont l'euro.

Dans le cadre du colloque financier annuel de Paris Europlace, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a demandé aux autorités européennes à ce que les cryptomonnaies soient rapidement régulées.

“L'Union européenne doit adopter un cadre réglementaire dans les mois à venir concernant les monnaies numériques. Je dois souligner ici l'urgence : il ne nous reste plus beaucoup de temps, un ou deux ans” estime François Villeroy de Galhau. La Banque de France avait déjà appelé à réguler les cryptomonnaies en 2018, accusant le secteur des crypto-actifs d'être gangréné par les arnaques.

Les cryptomonnaies sont une menace pour l'euro, affirme la Banque de France

“Qu'il s'agisse des monnaies numériques ou des paiements, nous, en Europe, devons être prêts à agir aussi vite que nécessaire, ou prendre le risque d'une érosion de notre souveraineté monétaire” poursuit le gouverneur de la Banque de France.

L'homme estime que les cryptomonnaies, dont l'usage est de plus en plus répandu, représentent une menace pour les monnaies fiduciaires (les devises nationales des banques centrales). D'après une étude de l'Université de Cambridge, le nombre d'utilisateurs de cryptomonnaies dans le monde a triplé en l'espace de 2 ans ! Au troisième trimestre de 2020, on comptait 101 millions d'utilisateurs de devises numériques sur les plateformes d'échange comme Coinbase ou Binance.

Le gouverneur attribue cette progression fulgurante au déclin de l'argent liquide accéléré par la crise du Covid-19. En pleine pandémie, les paiements numériques se sont popularisés “deux fois plus vite qu'avant la crise”, assure François Villeroy de Galhau.

“Le risque est clairement que l’Europe perde son élan, pas seulement dans sa volonté de renforcer le rôle international de l’euro, mais même dans sa préservation” met en garde François Villeroy de Galhau. Á terme, les monnaies numériques, dont le Bitcoin, l'Ether, le Binance Coin ou le XRP pourraient conduire à une “marginalisation de l'usage de la monnaie de banque centrale”.

Concrètement, la Banque de France craint que les européens finissent par préférer les cryptomonnaies à l'euro. Pour endiguer la tendance, l'Union Européenne développe activement un euro numérique. La Banque centrale européenne (BCE) ambitionne de de déployer cette monnaie numérique dès 2025 dans tous les pays de la zone euro.