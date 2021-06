Pourquoi le cours du Bitcoin, de l’Ether et du Dogecoin s’effondre

Le Bitcoin, l'Ether, le Dogecoin et la plupart des cryptomonnaies enregistrent une forte baisse de leur cours. Aux origines de cette nouvelle phase baissière, on trouve les nouvelles menaces de régulation formulées par la Chine. Rappelant une position adoptée depuis 2017, Pékin met en garde les banques chinoises : il est interdit de fournir des services aux investisseurs qui misent sur les cryptomonnaies.

Porté par les investissements successifs de MicroStrategy et Tesla ou l'annonce historique de PayPal, le Bitcoin s'est hissé au delà des 60 000 dollars en avril dernier. Comme toujours, la reine des cryptomonnaies a entraîné la plupart des altcoins, dont l'Ether, le Litecoin, le Binance Coin ou le Dogecoin dans son sillage.

Par la suite, le cours du Bitcoin s'est stabilisé entre 30 et 40 000 dollars. Depuis, la devise numérique oscille dans cette zone de prix. Ces dernières heures, le cours s'est même focalisé autour des 32 000 dollars face à la pression vendeuse. Même son de cloche du côté des altcoins. Après une envolée autour des 4500 dollars, l'Ether s'est retranché sous le seuil des 2000 dollars.

Sur le même sujet : Le cours du Bitcoin risque de s’effondrer autour des 20 000 dollars

La Chine rappelle les banques à l'ordre : les cryptomonnaies sont interdites !

Récemment, une série d'annonces venant de Chine a provoqué un effondrement du cours de la plupart de crypto-actifs. Ce lundi 21 mai 2021, la Banque populaire de Chine a ordonné aux banques chinoises et aux services de paiement mobile de ne plus fournir un compte bancaire ou des services bancaires à un individu ayant investi dans le Bitcoin, l'Ether ou une autre devise numérique.

“Les transactions en monnaie virtuelle et les activités spéculatives ont perturbé l'ordre normal de l'économie et du système financier” avance la Banque populaire de Chine. La banque centrale chinoise exige aussi que les organismes bancaires augmentent la surveillance exercée sur les investisseurs afin de repérer les individus qui échangent des cryptomonnaies. Les banques chinoises et les services de paiement mobile, comme Alipay, ont promptement obtempéré aux directives.

L'annonce a jeté un froid sur les marchés en effrayant de nombreux investisseurs. Pourtant, il ne s'agit que d'un rappel des mesures déjà mises en place depuis 2017. Les autorités chinoises cherchaient visiblement à effrayer les individus qui continuent d'échanger des devises numériques sur leur territoire.

En parallèle à ce rappel à l'ordre, la Chine continue de sévir contre les mineurs de Bitcoin. Après avoir émis plusieurs avertissements à l'égard des fermes de minage, Pékin a demandé aux fournisseurs d'électricité de couper le courant des sociétés soupçonnées de miner des cryptomonnaies. Ces mesures ont aussi influé sur le prix des crypto-devises.