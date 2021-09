Huawei Band 6 : baisse de prix sur le bracelet connecté chez Amazon

Si vous avez un budget de moins de 40 euros pour l'achat d'un bracelet connecté, alors le bon plan Amazon qui va suivre va probablement vous intéresser. Actuellement, le Huawei Band 6 bénéficie d'une réduction de 24% sur son prix conseillé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après les FreeBuds 4i à prix réduit, place à un deal sur un autre produit de la marque Huawei.

Cette fois-ci, c'est le Huawei Band 6 qui est victime d'une baisse de prix sur la plateforme française d'Amazon. Vendu au tarif conseillé de 49,99 euros durant sa commercialisation, le bracelet connecté disponible dans un coloris vert est à 37,99 euros. Cela représente une remise immédiate de 12 euros de la part du site e-commerce. L'article étant vendu et expédié par Amazon, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Successeur des modèles Band 4 et Band 4 Pro de 2019, le Huawei Band 6 est un bracelet connecté qui dispose d'un écran tactile FullView AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 194 x 368 pixels (282 PPI) et d'une batterie de 180 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 14 jours. Compatible avec le Bluetooth 5.0, l'objet connecté peut fonctionner avec des appareils tournant sous Android (6.0 ou modèle supérieur) et iOS (9.1 ou version ultérieure). Au niveau de ses dimensions, le Band 6 de Huawei mesure 4.3 x 2.54 x 1.15 cm (pour un poids léger de 18 grammes). Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre post associé au test du Huawei Band 6.