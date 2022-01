Avira mine des cryptomonnaies sur vos PC, Horizon Forbidden West en fuite, c’est le récap

Avira assume miner des cryptomonnaies sur votre PC, le jeu Horizon Forbidden West est déjà en fuite dans la nature, Battlefield 2042 remboursé par Steam, c’est le récap des actualités à retenir du mardi 11 janvier.

C’est l’heure du récap de la journée du 11 janvier 2022. Au menu, de l’antivirus qui mine, du jeu qui fuite et une descente aux enfers interminable.

Avira mine des cryptomonnaies sur vos PC

L’antivirus Avira veut vous faire miner des cryptomonnaies. Une fois installé, le logiciel met en place un outil qui vous permet de miner de l’Ethereum lorsque vous ne vous servez pas de votre PC. Son utilisation est optionnelle mais si vous choisissez de l’activer, Avira vous réclame une commission de 15% sur le montant final. La société assure tout de même que rien ne sera miné sans votre autorisation. Il y a une semaine, c'était Norton 360 qui avait inclus un logiciel de minage dans sa suite logicielle.

Horizon Forbidden West fuite déjà sur la toile !

Si vous attendez comme un petit fou Horizon Forbiden West sur PS4 ou PS5, faites attention ! Une version pirate a été aperçue sur le net et les spoilers pourraient donc pleuvoir. C’est sur Twitter que les images du jeu sont apparues. Si elles ont été supprimées depuis, il n’est pas impossible que de nouveaux éléments refassent surface à un moment ou un autre. Il était arrivé la même chose au jeu The Last of Us 2 peu avant sa sortie. Pour rappel, Horizon Forbidden West sort le 18 février prochain.

Battlefield 2042 sera remboursé par Steam si vous le souhaitez

La descente aux enfers continue pour Battlefield 2042. Après un lancement catastrophique en novembre 2021, la situation ne s’est toujours améliorée. Aujourd’hui, c’est un nouveau camouflet pour EA : Steam a décidé de rembourser tous les joueurs mécontents, et ce sans condition. Pas sûr que cela contribue à garder le jeu en vie. A l’heure actuelle, il n’y a que 8000 joueurs qui se battent sur les champs de bataille virtuelle.

