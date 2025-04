Avec la Switch 2, Nintendo va-t-il baisser le prix de la Switch 1 ?

Nintendo fait savoir que la Switch 1 n'était pas abandonnée avec la sortie de la Switch 2. De nouveaux jeux continueront de sortir sur l'ancienne génération de console. Mais peut-on espérer une baisse de prix ?

Le prix de la Switch 2 a fait beaucoup réagir, sans compter le tarif des jeux et des accessoires. Nintendo a même décidé de faire payer sa démo technique, petit jeu sans prétention censé présenter les caractéristiques de la console. Entrer dans l'écosystème de Big N a un coût non négligeable, mais peut-on espérer que l'ancienne génération devienne plus accessible aux joueurs ? L'éditeur nous donne de premiers éléments de réponse.

Dans une interview accordée au Washington Post, Doug Bowser, président de Nintendo of America, explique que le groupe nippon a la volonté de continuer à commercialiser la Switch 1, qui va donc cohabiter avec la Switch 2. Il précise néanmoins qu'une baisse de prix de l'ancien modèle n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour, même si la porte d'une réduction tarifaire n'est pas complètement fermée pour le futur.

La Switch 1 n'est pas abandonnée

Rappelons que la Switch 2 est annoncée à 469 euros, alors que la Switch 1 est vendue 299 euros (329 euros au lancement). La Switch OLED est quant à elle commercialisée à 349 euros, la Switch Lite à 199 euros. Pour Nintendo, ne pas réduire les prix des anciennes consoles est sans doute un moyen de pousser les consommateurs vers le nouveau modèle. Il sera aussi intéressant de voir comment vont réagir les distributeurs après la sortie de la Switch 2. Si Nintendo lui-même ne baisse pas ses prix, ses partenaires et les revendeurs pourraient se charge de faire baisser la valeur de la Switch 1.

Doug Bowser espère convaincre les joueurs de passer à la Switch 2 “avec le temps et les bons jeux”. Mais il comprend aussi que tous ne sont pas encore prêts à changer de génération, et assure que Nintendo prévoit de continuer à suivre la première Switch. Si la Switch 2 aura des exclusivités dès sa sortie, de nouveaux titres à venir seront quant à eux cross-gen. Il s'agit de continuer à chouchouter les nombreux propriétaires de Switch 1, vendue à plus de 150 millions d'unités.

Source : The Washington Post