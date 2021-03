Avec la Fiat 500, vous pouvez gagner de l’argent en respectant l’environnement

Fiat souhaite féliciter les conducteurs responsables en leur versant une récompense en cryptomonnaie. Pour cela, Stellantis, sa société mère, s’est associée avec Kiri Technologies, une start-up ayant créé sa propre monnaie virtuelle, le Kiricoin. Pour un kilomètre, il sera ainsi possible de gagner 1 KiriCoin, soit 2 centimes d’euros.

Et si vous étiez rémunérés pour conduire de manière durable ? C’est précisément l’idée derrière le programme KiriCoin. Stellantis, la société mère de Fiat, a annoncé son partenariat avec Kiri Techonologies, la start-up à l’origine du projet, pour récompenser tous les conducteurs de Fiat 500e. Le constructeur souhaite en effet encourager les comportements responsables de la part de ses utilisateurs en leur reversant de la cryptomonnaie en échange.

Plus précisément, il est possible de gagner 1 KiriCoin tous les kilomètres. 1 Kiricoin correspond à environ à 0,02 €. De cette manière, les conducteurs pourront bénéficier de 150 € tous les 10 000 km — à condition qu’ils conduisent de manière durable. « Nous voulons soutenir les comportements responsables de nos clients et leur faire gagner des avantages exclusifs », déclare Gabriele Catacchio, responsable du programme e-Mobility chez Stellantis.

Fiat vous paye pour conduire de manière durable

« Les données de conduite, comme la distance et la vitesse, seront téléchargées dans le cloud Kiri et automatiquement converties en Kiricoins » explique Gabriele Catacchio. « Le résultat est directement envoyé sur le smartphone de l’utilisateur. Les KiriCoins peuvent être utilisés pour acheter des produits et services sur la marketplace Kiri ». De plus, les conducteurs avec le meilleur « eco:Score » gagneront des bons d’achat pour Amazon, Apple, Netflix, Spotify et Zalando. À l’inverse, il est aussi possible de récupérer les KiriCoins dans le portefeuille virtuel dans l’application Fiat.

Fondée en 2020 par Mauro Di Benedetto, Luca Rubino and Kai Schildhauer, Kiri Technologies s’est donnée pour mission de « penser grand, agir vert ». Son but : encourager les comportements respectueux de l’environnement et accélérer le déploiement d’actions concrètes et durables. La start-up souhaite développer le concept auprès d’autres secteurs, comme par exemple l’achat de produits issus de l’agriculture biologique. L’objectif final est de créer une véritable communauté adepte du programme de fidélité proposé.

