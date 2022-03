Corsair dévoile PC Builder : personnalisez votre PC, il sera livré entièrement monté

Corsair son offre PC Builder, un outil web qui permet de choisir un à un les composants de son PC, sans avoir à passer par la case montage. L’application propose en premier lieu de choisir sa carte graphique et son processeur, avant de passer au reste des éléments. Pour l’heure, il est seulement possible de construire son PC de zéro, mais il sera bientôt possible de choisir à partir de modèles.

Celui qui a déjà monté soi-même son PC connaît la douleur de regarder pendant des heures des schémas à essayer de comprendre où brancher ce satané câble. À moins d’avoir une certaine expérience dans le domaine, la joie d’obtenir son tout premier ordinateur maison est souvent contrebalancée par l’angoisse d’avoir à assembler les éléments les uns avec les autres. Naturellement, plusieurs entreprises proposent désormais de débarrasser les utilisateurs de ce fardeau tout en les laissant choisir eux-mêmes les composants de leur machine.

Corsair, célèbre fabricant de composants, se lance désormais dans cette niche. Grâce à un nouvel outil web intitulé PC Builder, le constructeur propose livrer un PC entièrement personnalisé, déjà monté. Une fois reçu, il n’y a plus qu’à le brancher pour en profiter. Pour ce faire, Corsair s’appuie sur sa large base de données d’articles en ventes, provenant aussi bien de ses ateliers que ceux de ses partenaires. Ainsi, il est possible de sélectionner la carte graphique, le processeur, la carte-mère et tous les autres composants de son choix avant de passer à la caisse.

Corsair vous livre votre PC entièrement personnalisé déjà monté

Nul besoin d’être un as du hardware pour utiliser PC Builder. L’outil vous tient par la main en vous aidant à choisir les composants un à un, à commencer par la carte graphique. On vous conseille tout de même faire quelques recherches avant de vous lancer, ne serait-ce que pour avoir une mince idée de la configuration qui répond à vos attentes. Après ça, Corsair vous proposera les meilleures combinaisons possibles entre les composants.

Notons toutefois que le site reste dépendant des stocks disponibles. Lors de notre test, nous avons essayé de marier une GeForce RTX 3090 avec un Ryzen 9 5950X (autant se montrer gourmand). Le prix ne s’est pas immédiatement ajouté au panier et lorsque le moment de payer est arrivé, le site n’a pas proposé de l’ajouter à la commande globale. À garder en tête au moment de vos emplettes donc.

