Avec cette nouvelle fonction de Google Maps, vous n’aurez plus d’excuse pour donner votre avis

Google Maps s'apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité qui pourrait transformer la manière dont les utilisateurs laissent des avis et interagissent sur la plateforme. Ce changement promet de répondre à une demande de longue date.

Cette année, Google a donné un coup de neuf à son application Maps, avec des modifications subtiles qui n’ont pas échappé aux utilisateurs les plus attentifs. L’interface a été repensée, avec des icônes redessinées et une navigation plus fluide. Les pins de localisation, par exemple, ont changé de forme et de couleur. Ces derniers offrent un aspect plus harmonieux à l'appli. Après ces basculements visuels, une nouvelle fonctionnalité qui se prépare en coulisses, promet de changer la manière dont on utilise l’application.

Actuellement, lorsque vous postez un avis ou un commentaire sur Google Maps, votre nom et photo de profil Google sont utilisés. Cela peut poser des problèmes pour ceux qui souhaitent partager leur opinion tout en restant discrets. Certains préfèrent ne pas être identifiés, mais à ce jour, les seules solutions sont de créer un compte secondaire ou de s’abstenir de poster. Ce manque de flexibilité limite l’engagement des personnes qui veulent préserver leur anonymat.

Google Maps teste une nouvelle option pour publier des avis anonymement

Une récente analyse du code de la dernière version de l’application a révélé que Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer un profil alternatif pour leurs avis et leurs commentaires. Celui-ci leur offrira la possibilité de choisir un nouveau nom et une nouvelle photo de profil pour chaque publication publique sur Google Maps et Google Search. Bien que cette option ne soit pas encore disponible, ces indices laissent penser qu'elle pourrait arriver prochainement.

Les éléments découverts dans le code indiquent que cette fonctionnalité serait proposée lors de la première publication d’un utilisateur. Google n’a pas encore officiellement annoncé cette nouveauté, mais une page d’assistance récemment mise à jour laisse entendre que vous pourrez bientôt choisir entre votre profil principal et un profil personnalisé pour leurs interactions publiques. Ce changement pourrait marquer une nouvelle étape dans la manière dont l'entreprise protège la vie privée de ses utilisateurs, tout en les encourageant à interagir plus librement sur ses plateformes.

