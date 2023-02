Apple fait payer pour accéder aux bêtas développeurs, l’iPhone 15 dévoile son port USB-C, c’est le récap !

Apple fait payer pour accéder aux bêta développeurs, Google apporte des améliorations essentielles au clavier GBoard pour Android, l’iPhone 15 dévoile son port USB-C, c’est le récap !

L’actualité Android et High-tech du vendredi 17 février 2023 a été marquée par l’annonce — très discrète — d’Apple concernant les bêta développeurs. Alors que ces dernières étaient jusqu’à maintenant gratuites, la firme à la pomme va réclamer le paiement d’un abonnement annuel pour y accéder. GBoard, le clavier Android natif, va devenir encore plus pratique au quotidien avec de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires. Apple est obligé de proposer un port USB-C sur l’iPhone 15 Pro, voici les premiers rendus de son intégration.

Apple fait payer 99 $ pour accéder aux bêta développeurs, et c’est une bonne chose

Apple a pour habitude de déployer dans un premier temps une version bêta de ses mises à jour à destination des développeurs. Cela servait à repérer les premiers bugs et dysfonctionnements avant une sortie publique. Hier encore, il était cependant possible à tout un chacun de télécharger ces bêta. La firme à la pomme en limite désormais l’accès aux titulaires d’un compte développeur Apple, payant, bien évidemment.

GBoard fait le plein de fonctionnalités toutes plus pratiques les unes que les autres

La nouvelle mise à jour de Gboard révolutionne complètement l’utilisation de la barre d’outils du clavier natif Android proposée par Google. Les bêta-testeurs peuvent d’ores et déjà profiter d’un nouveau menu contextuel, mais aussi d’un bouton emoji et d’un bouton de sélection de langage. Autant de petites améliorations de l’interface qui rendent l’utilisation de ce très bon clavier encore plus intuitive.

L’iPhone 15 Pro dévoile de nombreux changements dans ces nouveaux rendus

Les iPhone 15 seront, au mieux, commercialisés en septembre 2023. C’est très loin, mais c’est très proche aussi. On a déjà une bonne idée du design des smartphones d’Apple grâce aux fichiers CAD qu’ont fait fuiter des accessoiristes de la marque. Tranches un peu plus arrondies, module photo proéminent, et surtout l’apparition d’un port USB Type-C. Une première pour les iPhone.

