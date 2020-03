Attestation de déplacement : la nouvelle version est disponible, voici où la télécharger

Une nouvelle attestation de déplacement obligatoire vient d’être mise en ligne par le gouvernement. Cette nouvelle version, plus stricte et précise, oblige désormais les Français à indiquer l’heure de leur sortie en plus de la date et du lieu. Pour se déplacer, et éviter les amendes, il est impératif de télécharger et d’imprimer cette nouvelle dérogation.

Ce lundi 23 mars 2020, Edouard Philippe a annoncé un durcissement des mesures de confinement en France. Le premier Ministre a d’abord commencé par interdire les marchés en plein air afin d'empêcher la propagation du Covid-19. Les Maires peuvent néanmoins demander une dérogation dans certains cas au préfet. Comme prévu, il a aussi levé le voile sur une nouvelle attestation de déplacement.

Comment obtenir la nouvelle attestation de sortie obligatoire pendant le confinement ?

Cette nouvelle dérogation précise dans quelles situations les Français peuvent quitter leur domicile. Désormais, les Français n’ont désormais plus le droit de sortir pour n’importe quelle consultation médicale. Les dérogations ne concernent plus que les personnes atteintes d’une maladie de longue durée et quand la consultation à distance n’a pas été possible.

La nouvelle attestation précise aussi les règles en vigueur concernant les sorties sportives ou les promenades. Á partir de maintenant, ces déplacement sont limités à « une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile ». Le gouvernement autorise les sorties brèves soit dans le cadre d’une « activité physique individuelle », d’une « promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile » ou pour sortir votre chien.

Sans surprise, les mesures de confinement autorisent aussi les déplacements dans le cadre d’une « convocation judiciaire ou administrative » ou de « missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ». Enfin, cette attestation se distingue de l’ancienne par l’ajout d’une section dédiée à l’heure, absente des précédentes attestations.

Sans cette dérogation, vous risquez donc une amende de 135 euros. L’attestation est d’ores et déjà entrée en vigueur en France. Néanmoins, les forces de police ont reçu la consigne de ne pas verbaliser les personnes qui se contentent encore de l’ancienne version. Celle-ci est encore autorisée pendant deux jours. Pour éviter les amendes, on vous conseille néanmoins de télécharger d’imprimer la nouvelle attestation via le lien ci-dessous.