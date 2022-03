Attention, les clés sans contact permettent de voler facilement votre voiture !

Aujourd’hui, il est particulièrement aisé de voler une voiture. Si celle-ci s’ouvre à l’aide de clés « automatiques », il suffit de prolonger la portée de son signal WiFi à l’aide d’un petit appareil pour réussir à s’y introduire. Pire encore, les constructeurs ne semblent pas chercher de solution pour remédier au problème.

Ces derniers temps, il n’est pas rare de voir des voleurs s’emparer de voiture sans avoir besoin de leurs clés. Nul besoin de briser la vitre ou de forcer la serrure, ils semblent presque pouvoir les déverrouiller par la pensée. En il y a quelques semaines, dans la métropole lilloise, la police a ainsi mis la main sur deux voleurs ayant détourné une cinquantaine de voitures à l’aide d’une simple tablette. Et ces derniers sont loin d’être des cas isolés.

En effet, ils sont nombreux à exploiter une faille de sécurité présente dans certaines clés de voiture. Cette vulnérabilité se trouve dans les modèles « Keyless-Go-System », la nouvelle génération de clé qui permet de déverrouiller son véhicule simplement s’approchant de celui-ci et sans avoir à presser de bouton. Très pratique et presque futuriste donc, mais aussi extrêmement risqué dès lors que l’on connaît l’astuce pour s’en servir à distance.

Un simple prolongateur WiFi permet de voler des voitures

En effet, il suffit de se munir d’un prolongateur de portée WiFi, disponible un peu partout pour quelques dizaines d’euros, pour capter le signal des clés et augmenter son champ d’action. La combine nécessite d’être deux pour fonctionner : un voleur pour capter la longueur d’onde de la clé de voiture, et un second pour recevoir les données et ouvrir, voire démarrer le véhicule. Dès lors, ce dernier est à la merci des escrocs, et ce, en l’espace de quelques secondes.

Un problème inquiétant, qui l’est d’autant que les constructeurs ne semblent pas enclins à cherche une solution. Parmi les possibilités, il y a celle du système Ultra Wide Band (UWB), qui permet de détecter la véritable clé ainsi que la distance à laquelle elle se trouve. De cette façon, il n’est pas possible de contrefaire le signal. Or, seulement 24 véhicules sur 500 sont équipés de ce dispositif.

