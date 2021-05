Attention, ce site de l’Union Européenne héberge des liens vers des sites de streaming illégaux

Le site de l’Autorité bancaire européenne héberge sans le vouloir des liens vers des sites de streaming malveillants. Des pirates sont en effet parvenus à installer une backdoor sur ce dernier pour y poster des fichiers PDF frauduleux. Cette attaque vient en réponse aux mesures de Google qui censurent les sites de téléchargement illégaux.

Cela fait plusieurs années que Google s’est engagé dans la lutte contre le téléchargement illégal. Pour ce faire, le moteur de recherche cache les résultats des requêtes clairement orientées pour les remplacer par des réponses conformes à la loi. Malgré un regain de la popularité des torrents lors du premier confinement de 2020, le dispositif semble porter ses fruits : le nombre de recherches vers des sites pirates a nettement baissé.

Seulement voilà, Google est bien obligé d’afficher des réponses aux questions qui lui sont posées. Les pirates y voient là une opportunité de contourner la censure, tandis que d’autres payent le prix de la supposée légitimité de certains noms de domaines. C’est précisément ce qui s’est passé avec le site de l’Autorité bancaire européenne (EBA), qui se retrouve sans la savoir à faire la promotion de sites de streaming illégaux.

Les pirates détournent les sites officiels pour arnaquer leurs victimes

En tapant le nom d’un film suivi de celui d’un site de streaming connu, il arrive que le site de l’EBA apparaisse en haut des résultats. Les pirates ont infiltré ce dernier pour y intégrer des fichiers PDF remplis de contenus frauduleux. Malheureusement, le nom de domaine étant normalement sécurisé, les victimes tombent dans le panneau, pensant pouvoir lui faire confiance. Nombre de ces fichiers ont été supprimés au cours des derniers jours, mais de nouveaux sont régulièrement postés.

Les PDF ciblent en priorité les films populaires du moment, notamment Army of the Dead ou encore Godzilla vs Kong, mais aussi certains films comme Fast and Furious 9, qui ne sont pas encore disponibles sur les plateformes de téléchargement. Une fois ouverts, les fichiers révèlent un lien vers des sites de streaming payants. En plus d’être illégaux, ces derniers donnent rarement accès au contenu promis. Notez que le site de EBA n’est pas le seul ciblé par ces attaques : celui du Département de la Sécurité Publique du Mississippi en a lui aussi été victime.

